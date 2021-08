Le rapport détaille les plaintes des podcasteurs concernant la nouvelle plate-forme d’abonnement aux podcasts Apple

Depuis qu’Apple a remanié son application Podcasts, les podcasteurs se plaignent de bugs liés aux épisodes par abonnement.

Selon un rapport de The Verge, “les podcasteurs disent que la plate-forme les a échoués de diverses manières”. Ils disent qu’Apple Podcasts Connect, par exemple, “a une interface déroutante qui conduit souvent à des scénarios d’erreur de l’utilisateur” qui les font piquer Apple à toute heure de la journée dans une panique.

« L’application mise à jour est boguée depuis son lancement. Plus tôt cet été, un bogue de téléchargement automatique a provoqué une baisse de 31% des téléchargements, selon Podtrac. Les personnes qui comptaient sur Apple pour télécharger de nouveaux épisodes pour eux pourraient les avoir complètement manquées.

L’une des choses que les podcasteurs se plaignent d’Apple Podcasts est le manque de RSS en tant qu’endroit centralisé pour publier sur toutes les plateformes de podcasting. Avec la solution d’Apple, ils doivent toujours publier leurs épisodes dans divers endroits et gérer divers backends.

« Apple aborde le sujet du point de vue d’une grande entreprise », déclare un responsable de podcast d’une émission indépendante, qui préfère rester anonyme en raison de la nature sensible de sa relation avec Apple. «Je pense qu’il est plus difficile pour eux de penser à des émissions indépendantes plus petites qui ont si peu de personnes dans le personnel. C’est un concept tellement étranger pour eux ; ils sont Apple.