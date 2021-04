Le rapport d’initié apporte de mauvaises nouvelles sur les modèles d’iPad Pro 2021 d’Apple – .

On s’attend à ce qu’Apple lance plusieurs nouveaux produits lors de son événement de presse «Sprint Loaded» mardi. L’iPad Pro 2021, les AirPods 3 et l’iMac Pro 2021 font partie des produits qui auraient été introduits lors de la keynote, bien que l’iPad Pro semble être la seule certitude à ce jour. Certaines rumeurs récentes suggèrent que les AirPods 3 pourraient être prêts à être lancés, car des imitations ont déjà été publiées. D’autres rapports ont indiqué qu’Apple commencerait à les produire cet été. La plupart des gens s’attendent à ce qu’Apple lance un nouvel iMac tout-en-un cette année, avec un nouveau design et des écrans plus grands, mais on ne sait pas si le bureau sera annoncé le 20 avril.

Mais la plupart des rumeurs que nous avons vues indiquent que le nouvel iPad Pro sera dévoilé lors du salon, aux côtés d’autres actualisations de l’iPad. Un nouveau rapport affirme maintenant que les modèles d’iPad Pro 2021 seront légèrement plus chers que leurs prédécesseurs, tandis que les autres modèles auraient un prix similaire à celui des modèles actuels.

Le nouvel iPad Pro devrait présenter le même design que la génération 2020. La tablette sera disponible en deux tailles, 11 pouces et 12,9 pouces. Les deux modèles recevront les processeurs A14X plus rapides qui offriront des performances avec les Mac équipés de M1, et les modèles cellulaires pourraient prendre en charge la connectivité 5G. La tablette 12,9 pouces aura une fonctionnalité exclusive, un mini-écran LED qu’Apple a passé des années à développer. Les nouveaux écrans offriront une meilleure luminosité, un rapport de contraste plus élevé et une meilleure précision des couleurs.

Une nouvelle note de recherche des analystes de Wedbush Daniel Ives et Strecker Backe affirme que la tablette sera au centre de l’événement d’Apple, rapporte MacRumors.

Ils affirment que les iPad Pro recevront des «changements significatifs», notamment la puce A14X et le mini-écran LED «révolutionnaire» apparu dans les rumeurs précédentes. Selon les analystes, les iPad Pro auront des «hausses de prix modestes» par rapport aux versions actuelles. Le tout nouvel iPad et iPad mini d’entrée de gamme bénéficiera d’une «tarification cohérente» par rapport aux modèles existants.

Wedbush dit qu’il pourrait y avoir «quelques surprises» lors des événements centrés sur les tablettes, y compris de nouveaux iMac dans une gamme d’options de couleur, un nouveau stylet Apple Pencil et les trackers AirTags. Les analystes disent également qu’Apple devrait taquiner les AirPods 3 lors de l’événement, mais les nouveaux écouteurs ne seront pas lancés immédiatement. Au lieu de cela, les AirPods 3 seront lancés «lors d’un événement virtuel distinct au début de l’été». Cela ressemble beaucoup à la keynote virtuelle de la WWDC prévue le 7 juin.

Tous les produits mentionnés par Wedbush dans la note de recherche sont apparus dans des rumeurs récentes en relation avec le lancement d’un événement printanier, les affirmations ont donc un certain sens. Les AirPods de troisième génération sont l’exception étrange. Les nouveaux écouteurs présenteront un design de type AirPods Pro, selon des rumeurs récentes. Mais un fuyant fiable a affirmé récemment qu’ils ne seraient pas prêts pour la production de masse avant le troisième trimestre.

L’événement «Spring Loaded» d’Apple sera diffusé en ligne sur le site d’Apple et sur YouTube mardi à partir de 10h00 (heure du Pacifique) – voici le lien pour la diffusion en direct sur YouTube.

