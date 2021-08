Le rapport du laboratoire de Wuhan soulève d’autres questions sur une éventuelle fuite de laboratoire COVID-19

Des mois avant l’épidémie de COVID-19, le Wuhan National Biosafety Lab a demandé des offres pour des rénovations majeures des systèmes de sécurité aérienne et de traitement des déchets dans des installations de recherche qui étaient opérationnelles depuis moins de 2 ans, selon un nouveau rapport du Congrès sur les origines de la pandémie, obtenu par Fox News.

“Une rénovation aussi importante si peu de temps après le début de l’exploitation de l’installation semble inhabituelle”, a déclaré le rapport du personnel républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre. Les projets de désinfection de l’air, de déchets dangereux et de systèmes de climatisation centrale « soulèvent tous des questions sur le bon fonctionnement de ces systèmes au cours des mois précédant l’épidémie de COVID-19 ».

La véritable raison de la publication de l’approvisionnement n’est pas claire, tout comme quand ou si le travail a même été lancé. Cela ajoute un autre élément circonstanciel à l’argument controversé selon lequel la pandémie a commencé dans un laboratoire de Wuhan, y compris un comportement suspect et un obscurcissement de la part du gouvernement chinois et des signes que la pandémie a commencé des mois avant l’hypothèse précédente.

Quelques semaines seulement avant la date limite fixée par le président Biden pour l’examen de la communauté du renseignement sur les origines de la pandémie, les républicains publieront leur cas le plus détaillé à ce jour, affirmant que les chercheurs de Wuhan ont génétiquement manipulé le virus et que « la prépondérance des preuves suggère que le SRAS-CoV-2 était accidentellement libéré d’un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan.”

Le personnel du représentant Michael McCaul, R-Texas, le plus haut républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre, inclura ces informations sous forme d’addendum à leur rapport de septembre.

LE MAIRE DE DC BOWSER A PHOTOGRAPHIÉ SANS MASQUE À LA RÉCEPTION DE MARIAGE APRÈS LE RETABLISSEMENT DU MANDAT DU MASQUE

Au cours des derniers mois, davantage d’experts en santé publique, de scientifiques et de responsables gouvernementaux ont demandé une enquête sur une éventuelle fuite de laboratoire, ainsi que des examens pour savoir si le virus a commencé naturellement. Ils ont appelé à une enquête approfondie et indépendante, en Chine, sur les origines de la pandémie, bien que le Parti communiste chinois ait refusé l’accès.

Sans la coopération du gouvernement chinois, il existe un scepticisme important : aucune des quelques enquêtes du gouvernement américain ne fournira un récit concret sur l’origine de la pandémie. Au-delà de l’examen en cours de l’administration Biden, le département d’État, sous l’administration précédente, a publié un rapport déclassifié quelques jours avant de quitter ses fonctions. À l’époque, il offrait le cas le plus détaillé à ce jour selon lequel le coronavirus avait fui d’un laboratoire.

Citant l’examen en cours de la communauté du renseignement, les dirigeants démocrates ont montré peu d’intérêt pour les enquêtes du Congrès, laissant les républicains des commissions des affaires étrangères et de l’énergie et du commerce de la Chambre mener leurs propres examens. Les démocrates contrôlent le Congrès et ses comités, et les républicains seuls n’ont donc aucun pouvoir d’assignation.

À l’aide d’annonces de projets publiées sur le site Web d’approvisionnement du gouvernement chinois, ainsi que d’autres données open source, d’entretiens avec d’anciens responsables de l’administration et de scientifiques, des articles de recherche et des articles de presse internationaux, les républicains de la commission des affaires étrangères ont construit leur argumentation sur un calendrier qui prétend que le le virus s’est échappé de l’Institut de virologie de Wuhan “quelque temps avant le 12 septembre 2019”.

Ce jour-là, l’Université de Wuhan, à moins d’un mile du siège du WIV, a publié un avis d’inspection de laboratoire. Quelques heures plus tard, la base de données de séquences virales du WIV a disparu d’Internet. Plus tard dans la soirée, l’institut a publié un avis d’appel d’offres pour des « services de sécurité » au laboratoire « pour inclure des gardiens, des gardes, de la vidéosurveillance, des patrouilles de sécurité et des personnes chargées de« l’enregistrement et de l’accueil du personnel étranger »,» selon le rapport.

Citant le témoignage d'”un ancien haut responsable américain”, le rapport affirme que le général de division Chen Wei, un expert en biologie et en défense contre les armes chimiques, a pris le contrôle du laboratoire de niveau 4 de biosécurité de l’Institut de Wuhan à la fin de 2019. Ce timing démontre le Parti communiste chinois. “était préoccupé par l’activité qui s’y déroulait alors que la nouvelle du virus se propageait”, selon le rapport. « Si elle prenait le contrôle en 2019, cela signifierait que le PCC était au courant du virus plus tôt et que l’épidémie a commencé plus tôt. »

Le Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Lady » de l’Institut de Wuhan, aurait travaillé avec des responsables militaires du laboratoire, bien qu’il l’ait nié. (APTN)

Les images satellite de Wuhan en septembre et octobre 2019 ont montré une augmentation significative des visites à l’hôpital et des recherches sur Internet pour les symptômes du COVID-19. Le rapport affirme également que les données cartographiques suggèrent que les chercheurs du laboratoire ont probablement utilisé la navette de Wuhan et le métro de la ville pour leurs déplacements quotidiens, propageant le virus dans toute la ville.

Le comité a également utilisé une interview à Bloomberg avec le Dr Danielle Anderson, une virologue australienne, pour établir certains des schémas de déplacement du laboratoire. Anderson est le seul scientifique étranger à avoir entrepris des recherches au laboratoire BSL-4 de l’Institut de virologie de Wuhan, selon Bloomberg. Elle a également déclaré à la publication que l’entrée et la sortie de l’installation étaient soigneusement chorégraphiées et comprenaient des exigences pour prendre des douches chimiques et personnelles à un moment précis.

Dans cette interview de juin, le Dr Anderson a affirmé qu’elle ne connaissait personne à l’institut de Wuhan qui était malade vers la fin de 2019 et a déclaré qu’elle pensait que le virus provenait très probablement d’une source naturelle.

À cette époque, les chercheurs républicains ont déclaré qu’il y avait des preuves que le virus se propageait dans le centre de Wuhan, juste avant les Jeux militaires mondiaux qui, “devinrent un vecteur international, propageant le virus sur plusieurs continents à travers le monde”.

CORONAVIRUS AUX ÉTATS-UNIS : RÉPARTITION ÉTAT PAR ÉTAT

En octobre, Wuhan a accueilli les Jeux mondiaux militaires de 2019, qui ont attiré des milliers de militaires pour participer à des événements de style olympique. Des articles de presse internationaux citent des athlètes affirmant que les événements se sont déroulés sans fans et que Wuhan était une “ville fantôme”. Des athlètes de plusieurs pays se sont plaints de symptômes de type COVID et quatre pays qui ont envoyé des athlètes ont confirmé la présence de COVID-19 en novembre et décembre 2019, avant que l’épidémie ne devienne publique, selon le rapport.

Le personnel du comité développe également son argumentation sur la possibilité que les virus puissent être génétiquement modifiés sans laisser de preuves de manipulation. Ils citent une interview d’une publication italienne avec le Dr Ralph Baric, qui étudie les coronavirus à l’Université de Caroline du Nord et a collaboré avec l’Institut de virologie de Wuhan, dans laquelle il a affirmé que les scientifiques peuvent concevoir un virus “sans laisser de trace”. Le Dr Baric a déclaré le MIT Technology Review que “Nous n’avons jamais créé de supervirus.”

Le personnel républicain cite également une thèse de 2017 d’un doctorant travaillant au WIV qui affirmait que les coronavirus pouvaient être manipulés sans laisser de traces. Ils ont déclaré avoir également interrogé “des scientifiques et des responsables actuels et anciens du gouvernement américain” qui se sont demandé si le virus se développait naturellement en raison de sa nature hautement infectieuse, du manque d’hôte intermédiaire découvert et de sa liaison très efficace au récepteur ACE2 humain.

Certains scientifiques ont souligné qu’il faut souvent des années pour déterminer les origines d’un virus naturel. Ils citent le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a été découvert pour la première fois en 2003. La même année, les chercheurs ont découvert l’hôte intermédiaire bien qu’il ait fallu attendre 2017 pour retracer son origine aux chauves-souris.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Alors que les appels à au moins enquêter sur la théorie des fuites de laboratoire ont gagné du terrain à l’échelle internationale, la propagande du gouvernement chinois est devenue beaucoup plus agressive pour la dissiper – la dernière d’une tendance à masquer les informations sur la pandémie depuis son apparition.

Le 27 février 2020, Health Times a publié une interview avec Yu Chuanhua, vice-président de la Société des statistiques et de l’information sur la santé du Hubei, qui a compilé une base de données des cas confirmés de COVID-19. Il a cité un patient qui est tombé malade le 29 septembre et qu’« il y a eu deux cas en novembre, et l’heure de début était les 14 et 21 novembre 2019 ».

“Avant la publication de l’interview le 27 février, Yu a appelé le journaliste et a tenté de retirer les informations concernant les deux patients malades en novembre. Il est probable que cela a été fait pour se conformer à l’ordre de bâillon du CDC chinois émis deux jours auparavant, ” selon le rapport du Congrès.

Dans un e-mail de janvier 2021, le Dr Shi Zheng-li, scientifique principal à l’Institut de virologie de Wuhan, a été interrogé sur la disparition de la base de données publique du laboratoire sur Internet. Shi, selon le rapport, avait précédemment “donné plusieurs réponses contradictoires” quant aux raisons pour lesquelles la base de données avait été supprimée, et avait répondu : “Je ne répondrai à aucune de vos questions si votre curiosité est basée sur la conspiration de” l’homme ou fuite de laboratoire du SARS-CoV-2 ou des questions absurdes basées sur vos soupçons. »

“Pas de confiance, pas de conversation”, a-t-elle dit.