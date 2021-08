Le rapport du procureur général de New York suscite de nouveaux appels à la démission de Cuomo .

Le Daily Kos Elections Morning Digest est compilé par David Nir, Jeff Singer, Stephen Wolf, Carolyn Fiddler et Matt Booker, avec des contributions supplémentaires de David Jarman, Steve Singiser, Daniel Donner, James Lambert, David Beard et Arjun Jaikumar.

Les primaires spéciales pour les 11e et 15e districts du Congrès de l’Ohio ont eu lieu mardi, tandis que Washington a également organisé les deux premières primaires pour le maire de Seattle et l’exécutif du comté de King. Vous pouvez trouver les résultats de l’Ohio et de Washington sur leurs liens respectifs, et nous aurons un aperçu complet de chaque concours dans notre prochain Digest.

Mener au large

● NY-Gouv: Le procureur général de New York, Tish James, a publié mardi les résultats de son enquête tant attendue sur le gouverneur Andrew Cuomo, un collègue démocrate, où elle a conclu qu’il avait violé les lois fédérales et étatiques en harcelant sexuellement plusieurs femmes, et qu’il ‘ d a riposté contre l’un d’eux pour avoir parlé.

Le gouverneur a répondu en niant une fois de plus tout acte répréhensible, mais cela n’a pas empêché des personnalités étatiques et nationales plus éminentes, dont le président Joe Biden, d’appeler à sa démission. De plus, le président de l’Assemblée, Carl Heastie, a annoncé que sa chambre « agirait rapidement et chercherait à conclure notre enquête de destitution le plus rapidement possible ».

James a conclu son enquête sans inculper Cuomo de quoi que ce soit, affirmant qu’elle avait trouvé les allégations “de nature civile”, bien qu’elle ait déclaré que les procureurs locaux pourraient décider d’y donner suite. Le procureur du comté d’Albany, David Soares, dont la juridiction comprend la capitale de l’État d’Albany, a déclaré quelques heures plus tard : « Nous demanderons officiellement les documents d’enquête obtenus par le bureau de l’AG, et nous invitons toute victime à contacter notre bureau avec des informations supplémentaires. » Le bureau de James est également actuellement engagé dans une enquête distincte sur les accusations selon lesquelles Cuomo aurait utilisé des employés du gouvernement de l’État pour travailler sur ses récents mémoires.

Le rapport de 165 pages d’AG James a déterminé que Cuomo avait harcelé sexuellement au moins 11 femmes, dont deux dont les allégations n’avaient pas été signalées, « entre autres, en se livrant à des attouchements importuns et non consensuels, ainsi qu’en faisant de nombreux commentaires offensants d’un nature suggestive et sexuelle qui a créé un environnement de travail hostile pour les femmes.

Action de campagne

James a poursuivi: “Notre enquête a révélé que le comportement de harcèlement sexuel du gouverneur ne se limitait pas aux membres de son propre personnel, mais s’étendait à d’autres employés de l’État, y compris un soldat de l’État sur ses détails de protection et les membres du public.” Lors d’une conférence de presse mardi, l’enquêteur principal Joon Kim a déclaré que le bureau de Cuomo était un endroit où « vous ne pouviez pas dire non au gouverneur », ce qui créait un environnement « mûr pour le harcèlement ».

Le procureur général a également écrit que l’administration de Cuomo avait violé les lois fédérales sur les droits civils en exerçant des représailles contre l’une de ses accusatrices, l’ancienne assistante Lindsey Boylan, après avoir tweeté en décembre que le gouverneur l’avait harcelée sexuellement « pendant des années ».

James a déclaré que les fonctionnaires avaient “fuite[ed] à la presse des dossiers confidentiels relatifs à une enquête interne sur Mme Boylan sur des questions sans rapport », et que les responsables actuels et anciens de l’administration avaient envisagé « une proposition d’éditorial ou de lettre dénigrant Mme Boylan que le gouverneur a personnellement participé à la rédaction. » Le rapport cite un membre du personnel de Cuomo qui a témoigné avoir été témoin du cercle restreint du gouverneur “[t]essayer de la faire passer pour une folle et vouloir faire sortir son dossier personnel » afin de la discréditer.

L’Assemblée de l’État a ouvert une enquête de destitution contre Cuomo en mars sur ces allégations et d’autres d’abus de pouvoir. Le président Carl Heastie a répondu au rapport de mardi en disant que sa chambre subirait « un examen approfondi du rapport et de ses pièces à conviction correspondantes ». Plus tard dans la journée, Heastie a promis que l’Assemblée agirait « rapidement » pour terminer son enquête. La chef de la majorité au Sénat de l’État, Andrea Stewart-Cousins, a quant à elle réitéré son appel de mars à la démission du gouverneur.

Plusieurs autres éminents démocrates de l’Empire State, dont les sénateurs Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand, ont également de nouveau demandé à Cuomo de se retirer. Ils ont été rejoints par les représentants Tom Suozzi, Hakeem Jeffries et Gregory Meeks, qui étaient les trois seuls membres de la délégation du parti à n’avoir jamais demandé la démission du gouverneur. Biden a également exhorté Cuomo à démissionner mardi, réitérant l’appel qu’il avait lancé en mars pour que le gouverneur se retire si l’enquête du procureur général concluait qu’il s’était livré à un harcèlement sexuel.

Cuomo, cependant, a une fois de plus clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’aller nulle part de son plein gré. Le titulaire a déclaré: “Je n’ai jamais touché personne de manière inappropriée ni fait d’avances sexuelles inappropriées” et a insisté: “Un procès par un journal ou des critiques biaisées ne sont pas le moyen de trouver les faits dans cette affaire”. Cuomo a parlé alors qu’un diaporama le montrait serrant et embrassant d’autres personnes sur la joue, y compris des dirigeants et des électeurs, ce qui, selon lui, prouvait que ses gestes étaient “destinés à transmettre de la chaleur, rien de plus”.

Cuomo a également mentionné l’un de ses accusateurs, une ancienne assistante et survivante d’agression sexuelle nommée Charlotte Bennet, en disant que, alors qu’il était “vraiment et profondément désolé” d’avoir essayé et de ne pas l’aider, elle et son avocat “ont entendu des choses qui Je n’ai tout simplement pas dit. Bennett a tweeté plus tard dans la journée : « Je ne veux pas d’excuses, je veux des comptes et la fin du blâme des victimes. NYS Assembly Speaker @CarlHeastie, il est temps que vous fassiez la bonne chose : le destituer.

Sénat

● IA-Sen: Le vice-amiral à la retraite Mike Franken a déclaré cette semaine qu’il avait l’intention de solliciter à nouveau l’investiture démocrate au Sénat une fois qu’il aurait “réparé un problème médical de dernière minute chez Walter Reed”, bien qu’il n’ait pas précisé. L’année dernière, Franken a affronté la femme d’affaires Theresa Greenfield, qui avait le soutien de l’establishment démocrate national, dans une primaire très difficile. Greenfield, qui a dépensé de manière décisive plus que Franken et a bénéficié de près de 7 millions de dollars de dépenses extérieures, l’a battu 48-25 avant de perdre face au sénateur républicain Joni Ernst quelques mois plus tard.

● MO-Sen, MO-02: La représentante républicaine Ann Wagner a annoncé mardi qu’elle chercherait à être réélue à la Chambre plutôt que de participer à la primaire bondée pour la course ouverte au Sénat du Missouri. La version actuelle de son siège de banlieue à Saint-Louis a voté pour Donald Trump seulement 49,18-49,16, ce qui en fait le plus proche des 435 districts du Congrès du pays, mais la législature du GOP a le pouvoir de tout recommencer.

● WI-Sen: Le sénateur de l’État Chris Larson a déclaré mardi qu’il abandonnait la primaire démocrate et approuvait le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes.

Gouverneurs

● CA-Gouv: Core Decision Analytics (CDA) est sorti avec son premier sondage de l’élection de rappel du 14 septembre, et il trouve l’anti-rappel sans camp devant 49-42 parmi les électeurs probables. Ces chiffres sont un peu meilleurs pour le gouverneur démocrate Gavin Newsom qu’un récent sondage de l’UC Berkeley, qui l’a montré repoussant le rappel dans un écart étroit de 50-47.

Pendant ce temps, la CDA trouve l’animateur de radio conservateur Larry Elder menant son compatriote républicain, nominé en 2018, John Cox, 10-4 dans la course pour succéder à Newsom s’il est éjecté, avec une pluralité de 32% se déclarant indécis et 22% des répondants optant pour « Aucun d’eux.” Le CDA, qui a mené quelques sondages plus tôt cette année pour la primaire démocrate de New York, a déclaré qu’il était “indépendant et n’était affilié à aucun client, campagne de candidat, ni aucun effort de dépense indépendant pour ou contre le rappel”.

● HI-Gov: Les rapports sur le financement de la campagne sont publiés pour les six premiers mois de 2021, et le lieutenant-gouverneur Josh Green a dénoncé l’ancien maire d’Honolulu Kirk Caldwell, qui est le seul autre démocrate notable à être entré dans la course, d’un montant spectaculaire de 424 000 $ à 10 000 $. Green a terminé le mois de juin avec un avantage considérablement plus petit de 636 000 $ à 509 000 $, grâce à l’argent du compte de campagne existant de Caldwell.

● NE-Gouv: La sénatrice de l’État Carol Blood a déclaré lundi qu’elle envisageait de demander l’investiture démocrate pour succéder au gouverneur républicain Pete Ricketts, et qu’elle prévoyait de décider le mois prochain.

Ce bureau est entre les mains du GOP depuis les élections de 1998, et tout démocrate commencerait comme l’opprimé clair, mais Blood a de l’expérience pour gagner sur un terrain difficile. En 2016, elle a remporté une course pour représenter une partie de la banlieue d’Omaha dans une législature officiellement non partisane en renversant un candidat républicain 52-48 alors même que Donald Trump battait Hillary Clinton 56-37 dans sa circonscription, et elle a tenu bon avec 50,4- 49,6 l’année dernière.

loger

● AZ-02: Juan Ciscomani, qui sert de conseiller principal au gouverneur Doug Ducey, a annoncé mardi qu’il chercherait la nomination républicaine pour ce siège ouvert basé à Tucson. Ciscomani est le premier républicain notable à se lancer dans la course à un district détenu par les démocrates qui, dans sa forme actuelle, s’est radicalement déplacé vers la gauche au cours de la dernière décennie.

● NY-11: Les observateurs politiques s’interrogent sur les plans de l’ancien représentant Max Rose depuis que le démocrate a démissionné de son poste au sein du groupe de travail COVID-19 du ministère de la Défense il y a un mois, et il ne fait rien pour étouffer la spéculation. Rose a déclaré à NY1 la semaine dernière: “En ce moment, le prochain chapitre joue avec mon fils, qui a à peu près un an et demi”, et il a ajouté: “Il y a beaucoup de façons différentes de continuer à servir. J’ai hâte d’explorer ces voies.

Alors que Rose n’a mentionné aucun bureau qui pourrait l’intéresser, le président du DCCC, Sean Patrick Maloney, a rapidement déclaré qu’il aimerait « à 100 % » voir son ancien collègue chercher une revanche contre la représentante républicaine Nicole Malliotakis. Malliotakis a renversé Rose 53-47 l’année dernière alors que Trump portait ce siège basé à Staten Island par un plus grand écart de 55-44, bien que ce district puisse devenir plus bleu après le redécoupage.

Maires

● Maire de Boston, MA: Politico rapporte que la conseillère municipale Annissa Essaibi George dépense 200 000 $ pour un achat d’annonce d’ouverture, ce qui fait d’elle la première candidate actuelle à diffuser des spots télévisés avant la primaire non partisane du 14 septembre. (Le représentant de l’État Jon Santiago est passé à l’antenne avant d’abandonner le mois dernier.) Essaibi George, qui se décrit comme “une fière fille de parents immigrés”, parle de ses racines locales avant de s’engager à “construire un meilleur Boston”.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.