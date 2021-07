Le rapport du WSJ indique que l’inflation restera ici pendant des années ⋆ 10z viral

Un nouveau rapport du Wall Street Journal a fait exploser le récit des médias libéraux selon lequel l’augmentation de l’inflation sous le président Joe Biden ne serait qu’un problème temporaire.

Le Journal a rapporté que « les Américains devraient se préparer à plusieurs années d’inflation plus élevée que ce qu’ils ont vu depuis des décennies ». L’évaluation était basée sur l’enquête du journal auprès des économistes ce mois-ci. En moyenne, les personnes interrogées s’attendent désormais à ce qu'”une mesure de l’inflation largement suivie, qui exclut les composants volatiles de l’alimentation et de l’énergie, soit en hausse de 3,2% au quatrième trimestre 2021 par rapport à l’année précédente”, a déclaré le Journal.

De plus, « ils prévoient que la hausse annuelle devrait reculer à un peu moins de 2,3 % par an en 2022 et 2023. » La prédiction signifie “une augmentation annuelle moyenne de 2,58% de 2021 à 2023, mettre l’inflation à des niveaux vus pour la dernière fois en 1993. ” Voilà pour l’affirmation absurde de l’économiste du New York Times Paul Krugman selon laquelle la montée en flèche de l’inflation ne serait qu’un phénomène « transitoire ». [Emphasis added.]

En fait, le titre du journal pour son rapport était “Une inflation plus élevée est là pour rester pendant des années, selon les prévisions des économistes”. Mais les médias ont minimisé les craintes inflationnistes pendant des mois en suggérant de manière douteuse aux lecteurs que l’inflation causée par la hausse de la demande et les pénuries de main-d’œuvre n’était pas un problème systémique. Le titre de CNBC du 10 juin, “L’inflation est plus chaude que prévu, mais ça a l’air temporaire et n’affectera probablement pas encore la politique de la Fed. [Emphasis added.]

CNN a publié un éditorial le 9 avril intitulé “Pourquoi ne devrions-nous pas nous inquiéter autant de l’inflation galopante aux États-Unis”. L’éditorial a fait valoir que «[p]les riz sont en hausse dans les zones spécifiques à une pandémie et seront probablement transitoires. » Le magazine Forbes a publié un article du 12 juin intitulé « Malgré la montée de l’inflation, les marchés le considèrent désormais comme « transitoire ». Un article sur les finances titrait à tort « L’inflation n’est pas partout », le point de vente a sous-titré une section entière : « Facteurs transitoires ».

L’ironie de Yahoo! Le point de vue initial de Finance est que le point de vente publierait plus tard une interview sur YouTube avec le copropriétaire et associé directeur de Key Advisors Group, Eddie Ghabour, intitulé : « L’inflation est un problème réel et n’est pas transitoire : Eddie Ghabour.

Les reportages du Journal ont souligné à quel point le problème de l’inflation est devenu grave. L’économiste en chef de Grant Thornton, Diane Swonk, a expliqué au journal dans quelle mesure l’inflation pourrait paralyser l’économie américaine :

“L’inflation devrait augmenter de plus en plus longtemps – plus longtemps que la Fed ne le pensait auparavant … La Fed est désormais susceptible d’augmenter ses taux au premier semestre 2023, bien que certains présidents de la Fed hésiteront à agir plus tôt.”

Les conservateurs sont attaqués. Contactez ABC News (818-460-7477), CBS News (212-975-3247) et NBC News (212-664-6192) et exigez qu’ils couvrent les reportages du Journal sur l’inflation dans leurs émissions du soir.