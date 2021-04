Le rapport estime combien Glenn Greenwald gagne sur la sous-pile ⋆ 10z viral

Alerte spoiler: c’est beaucoup.

Glenn Greenwald, le co-fondateur d’Intercept qui a démissionné après avoir accusé le média de censure, gagne entre 80 000 et 160 000 dollars chaque mois en abonnements à sa très populaire newsletter Substack, selon une estimation du Financial Times.

Dans un article sur le dernier cycle de collecte de fonds de Substack et ses chances de succès, le journaliste Jemima Kelly a noté que «certains de ses plus grands noms se font passer pour des bandits».

Greenwald «compte entre 20 000 et 40 000 abonnés payants à sa newsletter, chacun contribuant au moins 5 $ par mois», a écrit Kelly. « Une fois que Substack a pris sa réduction standard de 10 pour cent, et après les frais de traitement des paiements, je calcule qu’il reste à Greenwald entre 80 000 et 160 000 dollars par mois, soit environ 1 à 2 millions de dollars par an. »

Greenwald a apparemment confirmé les chiffres à Kelly.

«C’est beaucoup», a déclaré Greenwald à Kelly. «C’est évidemment beaucoup plus d’argent que je n’ai jamais gagné dans le journalisme auparavant, ou que je n’aurais jamais pensé gagner.

Greenwald met environ 10% de ses écrits derrière un paywall, selon le rapport du Financial Times, et même cela est mis à la disposition de tous dans les 24 heures. Greenwald a déclaré que pour ses abonnés, il s’agissait plus de soutenir la voix de Greenwald que de payer pour du contenu exclusif.

« Ils ne paient pas parce qu’ils reçoivent quelque chose en retour », a déclaré Greenwald. «Ils paient parce qu’ils veulent soutenir le journalisme qui, à leur avis… doit être entendu.»

En octobre 2020, Greenwald a quitté The Intercept après avoir écrit une lettre de démission accusant la publication de «répression, censure et homogénéité idéologique». Greenwald a déclaré que le point de vente avait refusé de publier un article qu’il avait écrit et qui critiquait Joe Biden, « le candidat soutenu avec véhémence par tous les éditeurs d’Intercept basés à New York impliqués dans cet effort de suppression. »

Substack a annoncé mardi qu’il rapporterait 65 millions de dollars d’investisseurs lors de sa dernière ronde de collecte de fonds, dirigée par la société de capital-risque Andreessen Horowitz, qui valoriserait Substack à environ 650 millions de dollars.

Répondant aux réactions suscitées par le rapport du Financial Times, Greenwald a tweeté: «Étant donné que cela conduit déjà à une autre explosion de tentatives de misère et d’envie de la part de crétins des médias pour dénigrer mon travail, je pense vraiment que tout journaliste qui veut rabaisser quelqu’un d’autre le journalisme doit être prêt à montrer comment le leur est meilleur. »

Étant donné que cela conduit déjà à une autre explosion de tentatives de misère et d’envie de la part de crétins des médias pour calomnier mon travail, je pense vraiment que tout journaliste qui veut rabaisser le journalisme d’une autre personne devrait être prêt à montrer comment le leur est meilleur. //t.co/5a8fq1CBk5 https://t.co/4Y3HkQ2p3r – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 31 mars 2021

