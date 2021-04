Le rapport financier de la BNY compare le Bitcoin et l’or, une étude indique que «  l’or est la seule monnaie acceptée mondialement  »

1er avril 2021 07:53 & nbspUTC

| Actualisé:

1 avril 2021 à 07:54 & nbspUTC

Par & nbspClark

L’or de qualité refuge populaire a récemment annoncé le règlement le plus bas en 3 semaines, car un billet vert ferme et les rendements du marché obligataire ont affaibli le soutien au cher métal. Le financier du goliath BNY monétaire a également publié un rapport concernant les variations entre l’or et le bitcoin et l’étude a également déclaré que la qualité de la cryptographie «correspond au contour d’une monnaie d’origine».

Un billet vert et des rendements de trésorerie fermes réduisent en partie la performance du marché de l’or

Le billet vert américain a gagné en force au cours de la dernière quinzaine, et les crypto-actifs comme le bitcoin (BTC) ont gonflé en valeur de la même manière. Cependant, l’or en métal cher (PM) a connu des jours plus élevés, car les coûts de l’or ont été élevés au cours des dernières semaines. La valeur de l’or né sous les 1 700 $ l’once a varié la semaine dernière, mais de nos jours, le PM a réussi à remonter plus haut que la zone de valeur psychologique. Au moment de la publication, un oz. de .999 or fin est vendu pour 1 716,30 $ en sautant de 1,7% au cours des vingt-quatre dernières heures.

Les bugs de l’or et les économistes discutent du plan de relance projeté de 3 billions de dollars de Joe Biden, et cela pourrait relancer l’or, l’argent et d’autres styles d’actifs qui, à mesure carrée, pensaient à une couverture contre l’inflation. Jim Wyckoff de Kitco Metals, même la récente hausse du dollar et les rendements fous du Trésor «limitent les achats d’intérêts».

«Les haussiers du marché de l’or et de l’argent veulent une étincelle de base», a souligné l’analyste principal de Kitco Metals. Wyckoff a également noté que les 2 PM les plus élevés, l’or et l’argent, ont connu «une pression de marchandisage techniquement liée aux traders à court terme sur des graphiques à court terme toujours baissiers». Entre-temps, alors que l’or était dans un marasme excessif, les marchés de la crypto-monnaie ont connu une certaine ferveur contemporaine lorsque les coûts nés des sommets se sont stabilisés le 13 mars 2021.

Le rapport financier de BNY compare le Bitcoin et l’or

De plus, l’organisme financier BNY financier a publié conjointement une étude complète sur les attributs du bitcoin de qualité crypto (BTC) et également de l’or PM. Le rapport de BNY Mellon se concentre sur la relation quantitative théorique stock-flux (S2F) ainsi que sur les différents modèles de B de configuration du créateur connus sous le nom de modèle d’actifs croisés stock-flux (S2FX).

« L’implication de ce modèle est qu’au fur et à mesure que le bitcoin gagne en élan de réflexion et est également considéré comme de l’or », indique le rapport financier de la BNY. «La rareté de la valeur (telle que mesurée par S2F) et également la réduction de moitié séquentielle peuvent en fin de compte entraîner des coûts pour le cluster de points d’or et un prix de marché total inexplicite.»

Les chercheurs de BNY financier ne semblent pas acheter la théorie de l’or numérique et ont souligné que la BTC «correspond à la silhouette d’une monnaie ancienne». bien que le rapport de l’institution monétaire dise que le bitcoin aura des «similitudes» que BTC pourrait trouver avec le PM populaire.

«Le Bitcoin est en plus doux par rapport à l’or», note l’étude de BNY Mellon. «En effet, leur carré mesure plusieurs similitudes et l’or pourrait être un modèle digne de Bitcoin. Après tout, l’or a été accepté comme réserve d’importation et moyen d’échange pendant des centaines d’années (de nos jours, principalement comme réserve d’importation, presque aucun n’est utilisé comme moyen d’échange). nous avons tendance à croire que l’or est en outre la seule «monnaie» mondialement acceptée qui a contourné la difficulté de permettre aux entités. »

Cependant, au cours de la période 2021, le financier de BNY a eu vent d’une unité de monnaie numérique qui prévoyait de «détenir, transférer et émettre» des bitcoins.

