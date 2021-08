Le rapport Genesis met en évidence le «rôle émergent» d’Ethereum et de Defi au deuxième trimestre 2021

in

Genesis Digital, l’un des principaux bureaux de négociation, de prêt et de garde de crypto-monnaies, a publié ses rapports du deuxième trimestre, dans lesquels il confirme ce qu’il appelle le “rôle émergent” qu’Ethereum et defi ont dans l’industrie. Le rapport confirme également que l’intérêt institutionnel pour la cryptographie continue d’augmenter malgré la chute des prix que le marché a connue au deuxième trimestre 2021.

Genesis confirme la hausse du marché d’Ethereum et de Defi

Genesis, un grand bureau de prêt et de négociation de crypto-monnaies, a confirmé que les devises émergentes comme Ethereum et les jetons défi ont pris une part importante du marché, selon son rapport d’observations de marché du deuxième trimestre 2021. Genesis a vu ces devises prendre une grande partie de l’intérêt du bitcoin, qui a traditionnellement été la crypto-monnaie de prédilection pour les investisseurs institutionnels. À ce sujet, Matt Ballensweig, responsable des prêts institutionnels chez Genesis, a déclaré :

La domination de Bitcoin en termes de capitalisation boursière est passée de plus de 70 % à la fin de 2020 à moins de 45 % à la fin du deuxième trimestre, car Ether et la plupart des principaux jetons financiers décentralisés ont plus que doublé leur prix depuis le début de l’année.

Selon le rapport Genesis, le trading de bitcoins représentait près de 47% du total des transactions effectuées sur sa plate-forme. Cependant, ce nombre marque une forte baisse par rapport à la part de 80 % du bitcoin commandée au cours du deuxième trimestre 2020. La plupart des parts de marché perdues par le bitcoin ont migré vers Ethereum, qui représentait 25 % du volume échangé au cours de la même période.

Cependant, ce qui est plus intéressant, c’est que les institutions ont également montré une demande de jetons de défi comme uni, sushi, aave et d’autres protocoles de défi basés sur Ethereum. En outre, il y a eu une augmentation de l’intérêt pour les jetons dits « Ethereum Killer » comme les jetons Solana et Binance, les investisseurs recherchant des opportunités moins chères pour gagner un rendement.

La demande de produits crypto ne cesse de croître

Genesis a également signalé une augmentation marquée de l’activité de prêt. La société a enregistré une augmentation des montages de prêts de 700% en glissement annuel et de 60% en glissement trimestriel, même avec la décélération des prix que le marché a connue au cours de cette période. Ce trimestre est le treizième trimestre consécutif de croissance de l’entreprise, ce qui témoigne de l’incroyable développement que le marché a soutenu.

Michael Moro, PDG de Genesis, estime qu’il existe encore des problèmes importants pour les institutions qui tentent d’embrasser l’espace des crypto-monnaies, mais que ceux-ci seront résolus avec le temps. Moro a souligné :

Certaines barrières à l’entrée existent toujours pour les investisseurs institutionnels, ce qui explique probablement pourquoi nous constatons une demande si accrue pour le point d’accès unique plus accessible de Genesis pour le marché des actifs numériques en pleine maturité.

Que pensez-vous des conclusions du rapport Genesis Q2 2021 Market Observations Report ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

