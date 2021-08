Le rapport Genesis met en évidence le «rôle émergent» d’Ethereum et de Defi au deuxième trimestre 2021

in

7 août 2021 11:19 UTC

| Actualisé:

7 août 2021 à 11:19 UTC

Par Clark

Genesis Digital, l’un des principaux bureaux de commerce, de prêt et de garde de crypto-monnaies, a publié ses rapports du deuxième trimestre, chaque fois qu’il confirme ce qu’il appelle le “rôle émergent” qu’Ethereum et defi ont dans le commerce. Le rapport confirme également que l’intérêt institutionnel pour la cryptographie reste en hausse malgré l’effondrement des coûts que le marché s’est durci au deuxième trimestre 2021.

Genesis confirme la hausse du marché d’Ethereum et de Defi

Genesis, un géant de la disposition et du commerce des crypto-monnaies, a confirmé que les devises émergentes comme Ethereum et les jetons défi ont pris une part importante du marché, conformément à son rapport d’observations de marché du deuxième trimestre 2021. Genesis a vu ces devises prendre une part énorme de l’intérêt du bitcoin, qui a toujours été la crypto-monnaie de prédilection pour les investisseurs institutionnels. à ce sujet, Matt Ballensweig, responsable de la disposition institutionnelle chez Genesis a déclaré :

“La domination de Bitcoin en termes de capitalisation boursière est passée de plus de 70% au début de 2020 à moins de 45% au début du deuxième trimestre, car Ether et la plupart des jetons financiers les plus localisés ont presque doublé de valeur depuis le début de l’année.”

Selon le rapport Genesis, le commerce bitcoin représentait à peu près 47% du commerce complet effectué sur sa plate-forme. Cependant, cette fourchette marque une baisse sensible par rapport à la part de 80 % du bitcoin commandée au cours du deuxième trimestre 2020. La plupart des parts de marché perdues par le bitcoin ont migré vers ethereum, représentant 25 % des diplômes répertoriés dans le même temps.

Cependant, ce qui attire beaucoup l’attention, c’est que les établissements ont également montré une demande de jetons de défi comme uni, sushi, aave et différents protocoles de défi basés sur Ethereum. De plus, il y a eu une augmentation de l’intérêt pour les jetons présumés « Ethereum Killer » comme les jetons Solana et Binance, les investisseurs recherchant des opportunités moins chères pour gagner un rendement.

La demande de produits Crypto ne cesse de croître

Genesis a également signalé une augmentation marquée de l’activité de disposition. La société a enregistré une augmentation des montages de prêts de 700% en glissement annuel et de 60% en glissement trimestriel, même avec le ralentissement des coûts, le marché s’est durci tout au long de ce montant. Le trimestre est le 13e trimestre consécutif de croissance pour la société, ce qui signale le développement inimaginable que le marché a soutenu.

Michael Moro, PDG de Genesis, estime qu’il existe encore des problèmes importants pour les établissements qui tentent d’embrasser le domaine de la crypto-monnaie, mais qu’il s’agit parfois d’appels lissés. Les Philippins ont souligné :

“Certaines barrières à l’entrée existent toujours pour les investisseurs institutionnels, c’est probablement pourquoi nous constatons une telle demande accrue pour l’objectif unique et accessible de Genesis d’accès au marché des actifs numériques en pleine maturité.”

Clark

Chef de la technologie.