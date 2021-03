Le rapport IFPI 2020 révèle une croissance de 7,4% de l’industrie mondiale de la musique

La Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) a révélé que les revenus mondiaux de la musique enregistrée ont augmenté de 7,4% d’une année sur l’autre en 2020, la diffusion en continu ayant représenté au nord de 62% du total.

L’organisation, âgée de 88 ans, a présenté cette statistique et d’autres statistiques notables de l’industrie de la musique enregistrée dans son nouveau Global Music Report. Selon la ventilation, les revenus de la musique en 2020 se sont terminés à 21,6 milliards de dollars – le chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis 2002 – malgré de légères baisses d’une année à l’autre des performances publiques, de la synchronisation et du physique, en raison de la pandémie.

Une forte performance de la diffusion en continu, qui a généré 13,4 milliards de dollars (croissance de 19,9% en glissement annuel), a toutefois été plus que suffisante pour compenser ces baisses, et l’IFPI, dont le siège est à Londres, a également signalé une augmentation de 18,5% des revenus des abonnements au streaming, par rapport à 2019. Les services de musique comptaient un total combiné de 443 millions d’utilisateurs payants à la fin de 2020.

Comme on pouvait s’y attendre, les revenus de l’industrie mondiale de la musique provenant des téléchargements et d’autres produits numériques non diffusés en continu ont chuté de 15,7% en 2020, y compris une baisse de 17,3% des téléchargements permanents eux-mêmes, qui se sont élevés à 1,2 milliard de dollars. Le revenu physique a chuté de 4,7% en 2020, à 4,2 milliards de dollars, contre une baisse de 5,3% en glissement annuel en 2019.

L’amélioration de la catégorie est attribuable à la résurgence continue du vinyle, alors que les revenus du format se sont améliorés de 23,5% par rapport à 2019. Les CD, pour leur part, ont produit 11,9% de revenus en moins en 2020 qu’en 2019.

Sur le plan géographique, huit des 10 principaux marchés de la musique ont continué de croître en 2020, et la Chine a tranquillement pris la septième place, dépassant les Pays-Bas, l’Australie et le Canada tout en devançant directement la Corée du Sud. En ventilant les performances de l’industrie de la musique en 2020 par région, l’Océanie (avec une croissance comparativement modeste de 3,3% en glissement annuel) juste derrière l’Europe (3,5% de croissance en glissement annuel, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ayant contribué à 59,5% du total du continent).

Les États-Unis et le Canada ont enregistré une croissance de 7,4% en glissement annuel en 2020 (contre 11,6% en 2019), à 8,4% en Afrique et au Moyen-Orient (y compris une hausse de 37,8% en Afrique du Nord et au Moyen-Orient), 9,5% en Asie (ce qui a généré une croissance de 3,9% en 2019) et de 15,9% en Amérique latine. Le Brésil est le plus grand marché de cette dernière région, qui a vu 84,1% de ses revenus 2020 provenir du streaming.

Enfin, en ce qui concerne les artistes, albums et chansons les plus performants de 2020, BTS est en tête de la liste IFPI des artistes les plus vendus, suivi de Taylor Swift, Drake, The Weeknd et Billie Eilish, respectivement. Néanmoins, les «Blinding Lights» sans Grammy de The Weeknd ont tout de même réussi à dominer les charts numériques, avec 2,72 milliards de flux à son actif. « Dance Monkey » de Tones and I a pris la deuxième place, avec 2,34 milliards de flux, au troisième rang de Roddy Rich « The Box » (1,67 milliard de flux).

BTS a également terminé premier du classement des albums tous formats, avec Map of the Soul: 7, en plus de prendre la première place du classement des 10 meilleurs albums en termes de ventes, avec 4,8 millions de Map of the Soul: 7 unités ayant été déplacées. L’édition de luxe du pilier de la K-pop, BE, s’est classée deuxième sur cette dernière liste, et notamment, The Album de Blackpink a pris la cinquième place, juste derrière Folklore de Taylor Swift.