Le rapport indique qu’Erling Haaland a dit à des fans au hasard où il jouera la saison prochaine

Erling Haaland aurait dit à quelques fans au hasard à Marbella qu’il « jouerait en Espagne » la saison prochaine.

L’attaquant du Borussia Dortmund, 21 ans, est actuellement sur la Costa del Sol pour une pause festive. La Bundesliga est en pause hivernale avec Dortmund qui ne sera de retour que le 8 janvier – contre l’Eintracht Frankfurt. Cela a conduit la famille Haaland en Espagne, où ils ont investi dans une propriété à Malaga.

Et tout en profitant de son temps libre à Marbella, il a été reconnu par les fans. Avec AS revendiquant quand ils se sont approchés de lui et lui ont demandé où il jouerait l’année prochaine, il a souri et a répondu : « Je jouerai ici, en Espagne.

Il n’y a absolument rien pour soutenir l’histoire de la publication espagnole. Cependant, Haaland a passé du temps à se remettre de sa dernière blessure en Espagne. Alors que le père de Haaland est considéré comme un grand fan de la région andalouse.

Bien sûr, Barcelone et le Real Madrid ont été mentionnés comme des prétendants à l’attaquant. Madrid a été plus étroitement liée, avec Manchester City et Manchester United.

Il est douteux que le Barça ait les capacités financières pour débarquer à Haaland. Après un été d’arrivées de transferts gratuits, ils ont signé Ferran Torres de Man City pour 46,7 millions de livres sterling, avec 8,5 millions de livres sterling supplémentaires récemment ajoutés. Mais une dépense de plus de 100 millions de livres sterling pour Haaland serait peut-être hors de leur portée.

Haaland a une clause libératoire de 68 millions de livres sterling qui entrera en vigueur l’été prochain. Dortmund n’a cependant pas abandonné l’attaquant, qui a 76 buts en 75 matchs de compétition pour le BVB.

sortie allemande Bild rapport Dortmund met en place un package financier record pour persuader Haaland de rester. Aidé par le fabricant de kits du club Puma, Dortmund espère conserver Haaland avec une offre énorme.

Haaland fait une promesse

Le rapport précise que Dortmund est prêt à doubler le salaire annuel de Haaland à 13,4 millions de livres sterling par an ou l’équivalent de 260 000 livres sterling par semaine.

L’ancien homme de Salzbourg pourrait également être en ligne pour collecter jusqu’à 6,7 millions de livres sterling de bonus de Puma.

Mais AS suggère que le temps de Haaland en Allemagne est écoulé. Ils affirment que « Haaland ne veut plus attendre ».

Attention 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ car je viens pour vous ! pic.twitter.com/vSb6rWquJN – Erling Haaland (@ErlingHaaland) 31 décembre 2021

Haaland a affirmé qu’il « viendrait pour 2022 » dans une publication Instagram, tandis que le rapport affirme qu’il a laissé un message récent: « Mes six prochains mois à Dortmund seront mes meilleurs six mois. »

Que le Real puisse ou non conclure un accord pour Haaland et Kylian Mbappe sur la ligne est discutable. Mais s’ils le font, il y aura beaucoup de partis inquiets en Premier League.

Sans parler des deux clubs de Manchester, qui ont tous deux Haaland dans leurs plans de transfert.

