L’Alicante d’Elda José Quiles perdu au premier tour, avant les huitièmes de finale, contre les Irlandais Kurt anthony marcheur aux points (5-0). Quatre juges ont marqué 29-28 et un autre juge 30-27. Tous les juges ont convenu de donner à l’Irlandais les premier et troisième tours, tandis que quatre des cinq juges ont donné à […] More