Le rapport Lewis Hamilton / Max Verstappen peut être endommagé de manière irréparable

Le patron de Red Bull, Helmut Marko, ressent les retombées après la collision de Lewis Hamilton et Max Verstappen à Silverstone “ne peut pas être annulée rapidement, voire pas du tout”.

Le couple a montré de la frustration l’un envers l’autre pour la première fois cette saison après une relation auparavant cordiale, les deux leaders du Championnat du monde s’affrontant course par course jusqu’à présent en 2021.

Hamilton a déclaré après l’incident qu’aucun des pilotes n’était entièrement responsable de la cause de l’accident, tandis que Verstappen a estimé que le septuple champion du monde lui manquait de respect en célébrant la victoire après la course alors que le Néerlandais était à l’hôpital – ce que Hamilton n’a pas fait. au courant jusqu’à ce qu’il parle aux médias après la course.

Le pilote Red Bull Verstappen a finalement interrompu les questions sur l’accident en Hongrie avec une explosion lors d’une conférence de presse – et il a été révélé que la paire avait parlé au téléphone à la suite de Silverstone.

Cependant, Marko pense que leur relation ne peut pas être réparée rapidement après ce moment – ​​mais espère que les pilotes pourront être civils et justes en piste pour la seconde moitié de la saison.

« Nous voulons remporter le titre mondial et pour cela, vous devez marquer le plus de points possible. Max le sait, Hamilton le sait aussi », a déclaré Marko à Motorsport Magazin.

“Mais quelque chose s’est produit qui ne peut pas être défait si rapidement dans la relation entre ces deux-là, si cela se produit du tout. Mais j’espère qu’ils pourront tous les deux garder les choses justes et sous contrôle.

Verstappen a mené la charge du titre pendant la majeure partie de l’année jusqu’à présent, mais après s’être écrasé en Grande-Bretagne et avoir récupéré des points mineurs après des dommages en Hongrie, il a été dépassé au classement par Hamilton avant la pause estivale.

Marko estime que son pilote a été en mesure d’intensifier cette année et de montrer sa classe en tête du peloton et, même s’il a déploré la malchance qui a frappé Verstappen, il reste confiant que Red Bull peut se battre contre Mercedes en la seconde moitié de la saison.

“Je pense que Max a prouvé cette saison qu’il est vraiment au niveau du championnat du monde”, a déclaré Marko. « À Bahreïn, bien sûr, nous avons eu quelques problèmes avec les limites de la piste, ce qui nous a coûté la victoire, la pole et le meilleur tour.

« Le coup de massue à Bakou, quand il menait magistralement et a perdu sa victoire à cause de cette éruption, c’est dommage.

“Mais toute son attitude et sa manière détendue d’aborder la course montrent qu’il a fait un pas de plus vers le sommet.”