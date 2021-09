Le rapport médical de Kylian Mbappé

in

Le PSG a fait part mardi de la situation de ses joueurs blessés. Kylian Mbappé a dû abandonner la concentration de l’équipe de France en raison d’un certain inconfort dans le soléaire et son club, après l’avoir soumis aux tests pertinents, a confirmé que l’attaquant souffre d’une légère blessure dans ledit muscle. L’entité parisienne a communiqué que d’autres tests seront effectués dans 48 heures pour en déterminer la portée et sa disponibilité.

Dans le rapport médical émis par le PSG, la situation des blessures de Verratti, Bernat, Ramos, Dagba et Kurzawa a également été mise à jour.. L’Italien a reçu un coup au genou lors de la rencontre qui a opposé son équipe à la Bulgarie jeudi dernier, ce qui lui a fait abandonner la concentration. Le PSG a annoncé qu’il resterait en soins intensifs pour les prochains jours et que ce jeudi il réévaluerait la situation.

Juan Bernat s’est remis de sa blessure au ravisseur et rejoindra le groupe ce mercredi. Colin Dagba et Kurzawa le feront cette semaine. Pour sa part, Sergio Ramos, comme le rapporte le PSG, poursuit sa préparation physique pour son débuts, pour lesquels il n’y a toujours pas de date fixée.