Le rapport météo local devient super trippant grâce à un problème technique hilarant

Malgré le voyage psychédélique imprévu, le pépin a pimenté un bulletin météo par ailleurs régulier. Comme mentionné précédemment, la diffusion météo trippy est devenue virale. Encore une fois, la nature de la télévision en direct peut conduire à des moments comme celui-ci. Il est honnêtement surprenant que ces moments ne se produisent pas plus souvent. Tout comme les humains, la technologie comporte des défauts, quelle que soit son évolution au fil du temps. Peut-être que des moments plus inattendus comme le pépin rendront les nouvelles locales plus intéressantes.