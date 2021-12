Image : La vie de Nintendo

Avant le lancement de Terreur Metroid nous avons plutôt apprécié les multiples « rapports » partagés par Nintendo et l’équipe de développement de MercurySteam. Ils ont partagé toutes sortes d’histoires, de leçons d’histoire et d’aperçus du jeu, mais avec Dread étant maintenant sorti depuis environ 6 semaines, un rapport ‘Special Edition’ a été publié pour aider les joueurs, qu’il s’agisse de s’attaquer à de nouvelles courses plus rapides ou de sauter pour la première fois.

Une section que nous avons trouvée intéressante concerne les éléments à débloquer pour des parties rapides, expliquant que c’est une tradition de la série et que la minuterie est relativement généreuse.

Au fait, le temps clair ne compte pas le temps passé sur l’écran de la carte, vous n’avez donc pas besoin de précipiter la lecture de votre carte. Et, si vous appuyez sur l’écran « Game over », le temps ne continue pas à s’accumuler plus vous réessayez – il sera ne sera compté qu’à partir du moment où vous redémarrez le jeu. Vous n’avez pas besoin de vous soucier du temps qui s’accumule si vous goûtez à la défaite, alors concentrez-vous plutôt sur la façon de surmonter les obstacles à venir.

Il y a des sections sur diverses capacités, et quelques conseils pour essayer de détruire certains de ces blocs de vitesse embêtants et maladroits. Les combats de boss sont également mis en évidence, car certains d’entre eux peuvent certainement être difficiles jusqu’à ce que vous trouviez leurs points faibles.

Cela vaut le coup d’œil, que vous envisagiez simplement de vous lancer dans le jeu ou, comme ce scribe, d’essayer de déverrouiller les différents bonus de temps d’achèvement.