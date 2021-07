Le rapport mobile d’Ookla au deuxième trimestre révèle que T-Mobile est le plus rapide et le plus cohérent

Ookla, créateur de la populaire application Speedtest pour tester votre vitesse Internet, a découvert dans son rapport Q2 2021 que T-Mobile a la vitesse de réseau globale la plus rapide. T-Mobile avait une vitesse de téléchargement médiane de 54,13 Mbps. AT&T est arrivé en deuxième position avec 47,96 Mbps et Verizon en troisième avec 40,02 Mbps. Les trois opérateurs sont à égalité de latence avec 33 ms, soit 1 ms de moins que Q1.

T-Mobile a également obtenu le score de cohérence le plus élevé, avec 84,9% de ses tests atteignant au moins 5 Mbps vers le bas et 1 Mbps vers le haut. Les trois transporteurs se sont bien comportés dans la catégorie, AT&T juste derrière à 81,3 % et Verizon à 79,7 %. La navigation sur le Web et la diffusion en continu devraient fonctionner correctement à cette vitesse, permettant aux gens d’utiliser leur téléphone normalement.

En ce qui concerne la 5G, T-Mobile est le grand gagnant avec 69% de disponibilité. AT&T arrive en deuxième position avec 38,4 % et Verizon en troisième avec 35,3 %. AT&T a pris la deuxième place de Verizon par rapport au Q1 avec ce résultat, Verizon perdant en fait un peu. Cela démontre la poussée continue de T-Mobile et d’AT&T pour la couverture 5G. Pourtant, en ce qui concerne la cohérence 5G, Verizon a pris les devants avec 79,5% des résultats atteignant 25 Mbps en baisse et 3 Mbps en hausse. T-Mobile est deuxième avec 78,6 % et Verizon troisième avec 77,1 %.

En ce qui concerne les appareils, le Galaxy S21 Ultra 5G avait la vitesse de téléchargement médiane la plus rapide à 73,19 Mbps, suivi de près par l’iPhone 12 Pro Max et le Galaxy Note 20 5G avec 69,94 Mbps et 69,80 Mbps, respectivement. Sans surprise, les appareils utilisant le chipset Snapdragon 888 5G étaient les plus rapides dans l’ensemble, ce qui fait partie des meilleurs téléphones Android que vous puissiez acheter.

RootMetrics a récemment publié son propre rapport, qui montrait que Verizon disposait du meilleur réseau global et qu’AT&T obtenait les vitesses les plus rapides. Il existe quelques différences clés dans la manière dont RootMetrics et Ookla obtiennent leurs résultats. RootMetrics teste les trois opérateurs de manière égale dans 125 zones métropolitaines différentes à travers le pays, mettant les opérateurs sur un pied d’égalité. Ookla, d’autre part, peut collecter beaucoup plus de points de données grâce aux utilisateurs exécutant des tests de vitesse et des rapports de couverture réseau de ceux qui l’ont autorisé.

Il convient également de noter que le rapport de RootMetrics couvre l’ensemble du premier semestre 2021 par rapport à Ookla se concentrant uniquement sur le deuxième trimestre. RootMetrics utilise une approche plus scientifique de l’étude mais n’aura pas le même volume de données qu’Ookla. Ookla est également capable de collecter des données en dehors de la zone de test de RootMetrics. Ookla peut également collecter des données à partir d’un plus grand nombre d’appareils afin de déterminer quels téléphones et chipsets obtiennent les vitesses les plus rapides.

