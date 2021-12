Le rapport nomme les six sites de qualification pour le sprint de Formule 1 de 2022

Un rapport a révélé quels six circuits de Formule 1 souhaiteraient que des séances de qualification de sprint aient lieu la saison prochaine.

Le nouveau format, consistant en une séance de qualification traditionnelle un vendredi qui détermine la grille d’une « course » de sprint du samedi qui définit ensuite l’ordre de départ de l’événement principal le dimanche, a été introduit cette saison.

Il a été utilisé à trois reprises, à Silverstone, Monza et Sao Paulo, et bien qu’il n’ait pas été universellement populaire parmi les pilotes et les fans, le sport était généralement satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées.

A tel point que, bien avant la fin de la campagne actuelle, ils ont commencé à affirmer leur intention de doubler le nombre de sprints pour 2022.

« De nombreux promoteurs de circuits nous ont dit qu’ils aimeraient voir les qualifications de sprint dans le cadre de leur offre à l’avenir », a déclaré Ross Brawn, directeur général des sports mécaniques de F1, en juin, cité par Corriere dello Sport.

«Nous avons un groupe interne qui mesure toutes les différentes notes et interroge les fans, en les divisant par catégories.

«Nous pouvons imaginer un scénario dans lequel il y a peut-être six événements en 2022 dans lesquels réessayer ce format, et à partir de là, il pourrait s’étendre davantage.

« Qui sait quel serait le nombre idéal ? Je pense que c’est quelque chose dont nous devrons discuter une fois que nous aurons une idée claire de son fonctionnement et de son succès. »

L’endroit exact où ils auront lieu n’est pas clair, même avec la confirmation du calendrier 2022, mais un rapport d’Autosport a maintenant révélé quels sites la F1 souhaite les accueillir.

S’ils réussissent, les week-ends de course à Bahreïn, à Imola, au Canada, en Autriche, aux Pays-Bas et au Brésil comprendront tous des séances de qualification pour le sprint.

Si le Grand Prix de Bahreïn devait être utilisé comme week-end de qualification pour le sprint, cela signifie que le format sera utilisé pour ouvrir la campagne 2022.

Le Brésil est le seul site sur la liste de souhaits de la F1 à avoir organisé un sprint en 2021, ce qui signifierait que Bahreïn, Imola, le Canada, l’Autriche et les Pays-Bas se qualifieraient tous pour le sprint pour la première fois.