Le rapport nomme une condition pour le limogeage de Bruce alors que Mike Ashley reste ferme

Un rapport du nord-est affirme que le patron de Newcastle United, Steve Bruce, ne court aucune menace immédiate d’être licencié et aura le temps de renverser la vapeur cette saison.

Bruce en est maintenant à sa troisième saison en tant que patron des Magpies. Le joueur de 60 ans n’était pas un choix populaire pour succéder à Rafael Benitez. Mais il a guidé ses hommes à la 13e place lors de sa première saison à la barre avant une 12e place en 2020-2021.

La tactique qui a beaucoup voyagé a mis en place un style de football offensif à St James ‘Park. Cela a payé parfois, mais les choses n’ont pas bien commencé ce trimestre.

Les Tynesiders sont sans victoire à ce jour, avec seulement deux points en cinq matchs disputés pour se classer 18e au classement. Une fois de plus, les couteaux sont sortis, avec des appels à larguer l’ancien défenseur de Manchester United.

Mais le propriétaire Mike Ashley semble réticent à se séparer du manager né à Corbridge. Les finances sont toujours serrées sur Tyneside et le magnat de la vente au détail sait que son entraîneur serait indemnisé s’il était limogé.

Se poserait alors le problème de trouver un remplaçant, tâche pas facile compte tenu des conditions de travail.

The Chronicle suggère que Bruce et son personnel de l’arrière-boutique ne courent aucun danger imminent de se voir montrer la porte de sortie. Et ils déclarent qu’Ashley n’appuiera sur la gâchette que si l’équipe est «à la dérive» au pied de la table avant la période hivernale.

Une poussée de fin de saison sauve le bacon de Bruce

Newcastle était à la 17e place le 4 avril la saison dernière et envisageait un relégation. Mais ils ont remporté cinq de leurs huit derniers matches pour s’éloigner du danger.

Cette course a prouvé que les choses peuvent changer rapidement dans le football et que tout n’est donc pas encore tout à fait pessimiste. L’incertitude sur l’avenir du club n’a certainement pas arrangé les choses.

Ashley essaie de vendre depuis des années, mais les offres successives n’ont pas été à la hauteur de sa valorisation. Maintenir le club dans la première division anglaise serait la limite de l’ambition de tout manager de Newcastle à l’heure actuelle.

Et Bruce a réussi à le faire depuis qu’on lui a remis les rênes. Les joueurs se dirigent vers le sud ce week-end avec un voyage à Vicarage Road pour affronter Watford.

Les Hornets occupent le 11e rang avec six points à leur actif. Ils seraient considérés comme un club dans la même fourchette que Newcastle.

Bien que le résultat semble peu susceptible de déterminer l’avenir de Bruce, la hiérarchie du club aura certainement un œil attentif sur le résultat.

