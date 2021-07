Le rapport Palmer d’extrême gauche dit que “les ailiers droit non vaccinés” sont une “menace pour la sécurité nationale” .

in

par Ethan Huff, Natural News :

L’extrémiste politique de gauche Bill Palmer a décidé que ne pas être « vacciné » pour le coronavirus de Wuhan (Covid-19) est une menace pour la « sécurité nationale » qui ne peut être atténuée qu’en imposant des « conséquences » aux « ailiers de droite » qui refusent d’obtenir injecté.

Sur son compte Twitter d’extrême gauche « Palmer Report », Palmer soutient que les personnes non piquées qui souhaitent protéger leur ADN des dommages permanents devraient être « exclues des lieux publics ». Selon Palmer, seuls les drones chargés de protéines à pointes devraient être autorisés à exister.

“Les ailiers de droite non vaccinés sont une menace pour la sécurité nationale, et la seule chose qu’ils comprennent, ce sont les conséquences”, a écrit Palmer en colère, présentant le fascisme médical comme la solution à son intolérance envers les non vaccinés.

“Force-les à se faire tester en permanence”, a tweeté Palmer. « Enfermez-les hors des lieux publics. Forcez-les à rester à la maison par défaut. Ils pleurnicheront, mais ils céderont.

La déclaration de Palmer se superpose à celles récemment faites par la collaboratrice médicale de CNN et ancienne directrice de Planned Parenthood, Leana Wen, une «médecine» d’origine chinoise qui dit que la vie doit être rendue si difficile pour les non-coupés qu’ils sont essentiellement forcés de se conformer.

“Il doit être difficile pour les gens de rester non vaccinés”, a-t-elle déclaré sur CNN, affirmant que les personnes qui refusent le jab devraient être exclues des événements amusants et forcées de se faire tester deux fois par semaine. “Pour le moment, c’est un peu le contraire.”

«À un moment donné, ces mandats par lieux de travail, par écoles, je pense qu’il sera important de dire:« Hé, vous pouvez vous retirer, mais si vous voulez vous retirer, vous devez signer ces formulaires, vous devez obtenir deux fois -des tests hebdomadaires », a poursuivi Wen, faisant la promotion des tactiques communistes chinoises de son pays natal comme solution au « problème » des personnes non vaccinées ayant encore la liberté dans la société américaine.

« Fondamentalement, nous devons faire de la vaccination un choix facile. »

Les communistes de gauche veulent éliminer votre liberté de choix

Si la foule « mon corps, mon choix » réussit, il n’y aura plus de choix corporel lorsqu’il s’agira de dire non aux vaccins contre la grippe Fauci. Wen, né en Chine, et Palmer, né en enfer, veulent tous deux que votre vie sans vaccin soit si difficile que vous vous conformez à leur fétiche d’injection.

Ces deux-là sont le vrai virus, la vraie menace pour la sécurité nationale. Ce sont des ennemis nationaux et des terroristes fascistes médicaux qui doivent être remis à leur place, et vite, avant qu’ils ne détruisent ce qui reste de la Constitution et forcent toute l’Amérique à se convertir à la religion du Covidisme.

La dernière fois que nous avons vérifié, la liberté de religion est toujours protégée par la Constitution, et pourtant ces tyrans veulent marier la religion du Covidisme avec le gouvernement et l’entreprise privée – tant pour la séparation de l’Église et de l’État.

China Joe a récemment annoncé qu’il était lui aussi un fasciste médical. Le régime Biden envoie maintenant des ambassadeurs du vaccin contre la grippe Fauci pour faire du « porte-à-porte » à travers l’Amérique, poussant leurs injections mortelles sur ceux qui préféreraient laisser leur propre système immunitaire naturel les protéger contre les germes chinois.

“Alors que nous nous éloignons de ces sites de vaccination de masse centralisés … nous allons mettre encore plus l’accent sur la vaccination dans votre communauté, près de chez vous, à un endroit que vous connaissez déjà”, a marmonné le résident Biden, le faisant à peine. à travers la phrase avant de probablement avaler sa tasse de pudding quotidienne.

