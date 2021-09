Le rapport partage ce qu’une star «incroyable» de 100 000 £ par semaine a déclaré à Sullivan, au milieu de l’intérêt de West Ham

Le milieu de terrain de Manchester United, Jesse Lingard, a personnellement déclaré à David Sullivan qu’il ne voulait pas rejoindre West Ham au cours de l’été, après un prêt réussi, par 90 minutes.

Lingard a illuminé le stade de Londres au cours de la seconde moitié de la saison dernière lors d’un transfert temporaire d’Old Trafford. Le joueur de 28 ans a offert neuf buts et cinq passes décisives en 16 matches de Premier League sous la direction de David Moyes. Terminer l’année en tant que troisième meilleur buteur des Irons.

Seul le duo de 10 buts Tomas Soucek et Michail Antonio a trouvé le fond du filet plus souvent en bordeaux et bleu en 2020/21. Les deux ayant joué toute la campagne dans l’est de Londres, tout en faisant respectivement 22 et 10 apparitions de plus que Lingard.



Photo par Eddie Keogh – La FA/La FA via .

West Ham a exploré le fait de ramener Lingard de Manchester United pendant la fenêtre de transfert d’été maintenant fermée, compte tenu de sa forme sous Moyes. Mais les Hammers n’ont finalement pas fait aux Red Devils une offre de dernier recours pour un accord permanent ou de prêt.

Sullivan et Moyes ont changé de tactique et ont ciblé le milieu de terrain du CSKA Moscou Nikola Vlasic après que Lingard ait précisé sa position. L’international anglais de 30 sélections a personnellement informé le président des Irons Sullivan qu’il souhaitait rester à Old Trafford pour la saison.

Lingard est maintenant de retour dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer, après n’avoir joué aucun football de haut niveau sous le mandat norvégien la dernière saison. Mais ses plus grandes chances ont été entravées par les arrivées de 73 millions de livres sterling et 13 millions de livres sterling des attaquants Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo.

Avec West Ham, l’Atletico Madrid et l’Inter Milan faisaient partie d’une poignée d’équipes européennes à exprimer leur intérêt à signer Lingard de Manchester United cet été. Le produit Red Devils a maintenant moins d’un an sur son contrat de 100 000 £ par semaine.

West Ham regrettera-t-il de ne pas avoir signé Lingard de Manchester United?

Lingard a fait sensation à West Ham la saison dernière alors que le milieu de terrain a mis ses difficultés à Manchester United dans le passé. Sa forme a également valu au maestro né à Warrington un rappel en Angleterre cet été, tout en sauvant également son avenir à Old Trafford.

Pourtant, Solskjaer n’a jusqu’à présent accordé à Lingard que quatre minutes cette saison et c’était avant l’arrivée de Ronaldo. Arrivé en tant que remplaçant tardif à Southampton après que Solskjaer l’ait laissé à domicile à Leeds. Il n’était également qu’un remplaçant inutilisé chez les Wolves la dernière fois.

Lingard, potentiellement plus que West Ham après avoir signé Vlasic à la place, pourrait désormais vivre pour regretter d’être resté à Manchester United. C’est si son rôle continue d’être à la périphérie, après que Rio Ferdinand – parmi tant d’autres – ait fait l’éloge de Lingard alors qu’il était au stade de Londres.

«Je me suis disputé avec un expert après un expert, à l’antenne et hors antenne. Il pourrait jouer dans n’importe quelle équipe de haut niveau parce que c’est un footballeur intelligent. Il peut jouer à une ou deux touches », a déclaré Ferdinand sur Vibe with Five. Ajoutant: “Depuis qu’il est allé là-bas, ce qu’il a fait est incroyable.”