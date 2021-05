Le rapport pliant de l’iPhone ne répond toujours pas à la question clé

Un nouveau rapport pliable pour iPhone, s’il est exact, répond à deux questions. Quand le premier modèle sera-t-il lancé? Quelle sera la taille de l’écran?

La réponse à la première semble être 2023. La réponse à la seconde semble être de 8 pouces – mais cela laisse toujours sans réponse ce qui est, pour moi, une question cruciale: le pli sera-t-il vertical ou horizontal?

Le rapport de Ming-Chi Kuo est spécifique sur la taille de l’écran.

Dans son précédent rapport sur le premier iPhone pliable, l’analyste avait prédit que l’appareil aura un écran entre 7,5 et 8 pouces, et maintenant il a confirmé qu’Apple adopterait un écran pliable de 8 pouces.

En d’autres termes, quelque chose comme la taille de l’écran de l’iPad mini – ou un peu plus grand qu’un iPhone 12 Pro Max.

Mais il existe deux façons différentes de concevoir un iPhone pliable qui s’ouvre pour révéler un écran de 8 pouces. Tout d’abord, il y a un pli vertical, comme le Samsung Galaxy Z Fold 2. Ce que vous obtenez, c’est un appareil suffisamment mince pour tenir dans une poche de veste, qui s’ouvre ensuite dans un écran assez large de type mini iPad.

L’alternative est un pli horizontal, comme le Motorola Razr 2019. Ce que cela vous donne, c’est un appareil super-pocket qui s’ouvre dans un Pro Max encore plus grand – créant plus d’espace vertical plutôt que de pièce plus horizontale.

J’ai dit en 2019 que l’approche Razr avait plus de sens pour moi.

Bien que j’aime l’idée d’un téléphone qui se transforme en tablette, le Galaxy Fold est un trop grand compromis pour moi. Vous obtenez un téléphone pas très compact qui se déplie en une tablette pas très grande. Mais l’approche adoptée par Motorola avec son Razr rétro-basé, lancé hier, est intéressante. Au lieu d’essayer de transformer un téléphone de taille normale ou surdimensionnée en une tablette, c’est parti pour rendre un téléphone de taille normale plus pratique. Mon iPhone 11 Pro est bien dans une poche de veste, ainsi que dans un pantalon de costume, un pantalon chino, etc., mais il est bien ajusté dans les poches de jean, en particulier lorsque vous êtes assis ou à vélo. Quelque chose qui me donne un écran encore plus grand dans un appareil qui se glisse confortablement dans n’importe quelle poche est une très belle proposition.

Dans notre sondage, la plupart d’entre vous étaient d’accord avec moi.

Maintenant que nous connaissons potentiellement la taille de l’écran et que nous disposons de deux appareils de référence pratiques pour visualiser à quoi cela ressemblerait une fois ouvert, il serait intéressant de comparer les vues maintenant. Nous relançons donc le sondage pour le savoir. Veuillez également partager dans les commentaires les raisons de votre préférence.

