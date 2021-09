Le rapport Red Bull et Mercedes de Jost Capito a assuré la conduite d’Alex Albon

Le directeur de l’équipe Williams, Jost Capito, a déclaré que ses relations de travail avec Mercedes et Red Bull lui avaient permis de conclure un accord pour signer Alex Albon pour 2022.

Christian Horner avait essayé de trouver un pilote pour Albon après le renouvellement de Sergio Perez dans l’équipe senior Red Bull pour une autre saison, et tandis que Toto Wolff estimait qu’Albon méritait d’être sur la grille – avoir un pilote Red Bull en compétition pour une équipe cliente Mercedes représentait une pierre d’achoppement.

Cependant, un compromis a été trouvé selon lequel Red Bull a libéré Albon de ses rangs juniors afin qu’il puisse conduire chez Williams l’année prochaine, mais ils “maintiendront une relation avec lui qui inclut des options futures”.

Alors que Red Bull et Mercedes espéraient remettre Albon sur la grille, le patron de Williams a déclaré qu’il pouvait s’appuyer sur son expérience antérieure de travail avec les deux camps pour aider à conclure un accord.

“Bien sûr, il est toujours difficile de définir d’abord quel pilote vous voulez vraiment, puis de le faire franchir la ligne”, a déclaré Capito à Lawrence Barretto sur Formula1.com.

« J’ai une excellente relation avec Toto. Nous nous connaissons depuis longtemps. Quand il a commencé chez Mercedes, j’étais chez Volkswagen Motorsport et ensemble, nous avons fourni des moteurs en F3, nous avons donc dû trouver des moyens de gérer la F3 en tant que deux motoristes et de nouer de bonnes relations.

« Red Bull a été le partenaire principal de Volkswagen dans le championnat du monde des rallyes lorsque j’y étais, j’ai donc d’excellents liens avec Red Bull. Ces bonnes relations du passé et les bonnes relations en cours aident à rassembler toutes les parties et soutiennent notre choix d’Alex.

Je ne peux pas vous dire à quel point ça fait du bien de le dire.. Je rejoins @WilliamsRacing pour 2022 !! Les plus sincères remerciements à Jost et à tout le monde chez Williams pour m’avoir confié cette opportunité et bien sûr @redbullracing, en particulier Christian et le Dr Marko pour avoir rendu cela possible. pic.twitter.com/c0NhSQLd0L

– Alex Albon (@alex_albon) 8 septembre 2021