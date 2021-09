Le rapport sur la batterie des fichiers de sécurité de Chris Brown après qu’un homme lui aurait craché dessus

in

Chris BrownLa maison a reçu une autre visite des flics… mais cette fois, ce n’était pas lui qui causait les problèmes.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … la police a été appelée au domicile de CB à San Fernando Valley vers 22 heures cette semaine pour une prétendue batterie impliquant son équipe de sécurité.

On nous dit qu’un homme est venu à moto jusqu’à la propriété, et le muscle embauché de Chris a allumé le gars avec une lampe de poche pour savoir s’il était un invité ou juste un mec qui se promenait dans le quartier. Ils l’ont arrêté et lui ont demandé pourquoi il était monté jusqu’à la maison.

L’homme n’a apparemment pas aimé être interrogé… on nous dit qu’il a craché au visage du garde et est parti dans la nuit.

Nos sources nous disent que le LAPD a pris un rapport de batterie, mais jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été effectuée.

5/6/21 Actualités RMG

C’est au moins la 3e fois en 5 mois que des flics sont appelés au domicile de Chris. Comme nous l’avons signalé, LAPD a rompu son fête d’anniversaire massive en mai et en juin, ils ont répondu à un autre appel de batterie à la maison après qu’une femme a affirmé que Breezy a claqué son tissage.

On dirait qu’il se passe toujours quelque chose dans son quartier.