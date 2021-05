Le rapport sur le taux de chômage et l’emploi d’avril n’était pas génial, mais ne paniquez pas

L’Amérique sort peut-être d’une pandémie, mais la reprise de l’emploi n’est peut-être pas aussi rose que certains économistes le croyaient. Cela ne veut pas dire que tout le monde devrait paniquer – du moins pas encore. Presque tout ce qui concerne l’économie au cours de l’année écoulée a été sans précédent et en grande partie surprenant.

L’économie américaine a ajouté 266 000 emplois en avril, un énorme raté par rapport au million d’emplois attendus par les économistes. Le taux de chômage en avril a légèrement augmenté à 6,1%, le nombre d’emplois ajoutés n’ayant pas dépassé la taille de la main-d’œuvre. Le taux de chômage des Noirs est passé à 9,7%, tandis que le taux de chômage des Blancs est tombé à 5,3%.

La nouvelle a ébranlé beaucoup de gens. «C’est un gros échec qui change notre façon de penser la reprise», a tweeté Justin Wolfers, économiste de l’Université du Michigan. En effet, l’économiste Nick Bunker a écrit que «cela pourrait être l’un des nombres d’emplois les plus décevants de tous les temps».

“De toute évidence, c’est un rapport incroyablement décevant”, a déclaré Bunker à Vox dans une interview. «Tous les signes de toutes les autres données dont nous disposons sont que la demande de travailleurs est assez forte, et le rapport d’aujourd’hui, bien qu’il ne pointe pas vers, disons, des pénuries massives de main-d’œuvre, il suggère qu’il y a une certaine hésitation là-bas au nom des travailleurs pour prendre certains emplois, que ce soit à cause de la peur du virus, des contraintes de garde d’enfants ou des préoccupations concernant l’instabilité des emplois.

Il est difficile de soutenir que le rapport sur les emplois d’avril du Bureau of Labor Statistics était bon – sans parler du fait que les chiffres des emplois de mars ont également été révisés à la baisse, ce qui signifie que l’économie a en fait ajouté moins d’emplois ce mois-là que ce qui avait été initialement annoncé. Mais cela renforce également quelque chose qui a été vrai tout au long de la pandémie: une grande partie de ce qui se passe dans l’économie va tout simplement être complètement imprévisible. Beaucoup de gens ne s’attendaient pas non plus à un boom immobilier, à une pénurie d’ailes de poulet ou à une ruée vers le bois.

«Parfois, nous compliquons excessivement les situations en pensant que nous devrions avoir une compréhension approfondie de celles-ci alors qu’en réalité il faut beaucoup d’humilité lorsque nous parlons de situations sans précédent», a déclaré Mark Hamrick, analyste économique principal chez Bankrate. «Nous voulons, pour la plupart, encourager la fin de la pandémie et la fin du ralentissement économique, et il est donc facile de se retrouver pris dans un tsunami d’espoir et d’optimisme, mais l’économie doit faire son propre travail guérir.”

L’économie américaine a perdu 22 millions d’emplois en mars et avril 2020, et il reste encore 8 millions d’emplois en deçà de l’endroit où elle était avant la pandémie. Alors que le vaccin Covid-19 est désormais largement disponible et que plus de la moitié des adultes américains ont reçu au moins un vaccin, le virus reste une menace dangereuse et des millions de personnes supplémentaires doivent être vaccinées. Il semble presque inévitable que la reconstitution du pays se fasse par à-coups – et certaines pièces du puzzle pourraient ne jamais se recoller.

“Il est facile de se laisser prendre par un tsunami d’espoir et d’optimisme, mais l’économie doit faire son propre travail pour guérir”

«Nous ne savons pas vraiment à quoi ressemblera l’économie dans un mois, encore moins dans 12 mois. Nous savons que ce sera différent parce que c’est déjà différent », a déclaré Hamrick.

«Nous savions que ce ne serait pas une bataille de 100 jours, et le rapport sur l’emploi d’aujourd’hui souligne la remontée à long terme vers la reprise», a déclaré vendredi la secrétaire au Trésor Janet Yellen lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche.

Tout est bizarre depuis un an, et ça continuera probablement à l’être pendant un moment

De nombreux économistes, experts en politiques et politiciens ont fait état de diverses explications aux chiffres des emplois d’avril. Certaines personnes ont souligné qu’en raison des problèmes de garde d’enfants et des fermetures d’écoles, certains parents pourraient ne pas être en mesure de réintégrer le marché du travail très rapidement. D’autres ont laissé entendre que de généreuses prestations d’assurance-chômage empêchent les gens d’entrer sur le marché du travail, bien qu’il n’y ait pas beaucoup de données probantes à ce sujet.

Il y a aussi le simple fait qu’avec le Covid-19 toujours en train de se propager, de nombreuses personnes sont encore nerveuses à l’idée de retourner travailler en personne. De manière anecdotique, de nombreuses entreprises ont déclaré avoir du mal à embaucher, mais certaines entreprises ont déclaré avoir réussi à augmenter les salaires.

«Les employeurs qui font vraiment face à une pénurie de main-d’œuvre réagiront en augmentant les salaires pour attirer ces travailleurs, et les employeurs dont les travailleurs sont débauchés augmenteront les salaires pour retenir leurs travailleurs, etc.», Heidi Shierholz, ancienne économiste en chef au Département du travail, tweeté. Elle a également souligné que si les employeurs ont du mal à embaucher des travailleurs, on s’attend à ce qu’ils augmentent les heures de travail des travailleurs qu’ils ont déjà, mais cela n’est pas arrivé à un extrême.

«Il y a beaucoup de désabonnement ici», a déclaré Gregory Daco, économiste américain en chef à Oxford Economics. Daco n’est pas aussi alarmé que certains autres économistes à propos des chiffres d’avril – il a anticipé la possibilité de ce qu’il appelle une «pause d’avril».

«Je pense que nous devons faire très attention de ne pas tomber dans le piège d’une tendance à sens unique où chaque nombre d’emplois sera de 1 million et plus pour toujours», a-t-il déclaré. «Ne nous sentons pas déprimés par un seul rapport d’emploi.» Il s’attend à de gros gains d’ici l’été.

Les gains les plus importants en avril ont été enregistrés dans les industries des loisirs et de l’hôtellerie, ce qui est logique, compte tenu de la dureté du secteur lors de la fermeture des économies et du fait que les personnes vaccinées commencent à se sentir plus à l’aise pour partir en vacances et manger dehors. Mais il y a eu d’autres développements qui étaient plus déroutants ou, à tout le moins, n’ont pas d’explication sûre.

“Peut-être devrions-nous être un peu inquiets ici, mais je ne pense pas que nous devions changer radicalement notre vision du monde à cause de ce rapport”

Par exemple, l’emploi dans la construction n’a pas changé, même si la saison de la construction est en quelque sorte sur nous. L’emploi dans les services d’aide temporaire (emplois temporaires) et dans les coursiers et les messagers a diminué. En ce qui concerne les baisses d’emplois temporaires, vous pourriez considérer cela comme un bon signe que les entreprises embauchent peut-être des travailleurs à plein temps, mais ce n’est pas garanti que ce soit ce qui s’est passé. Avec les emplois de courrier et de messager, une explication possible pourrait être que les gens commandent moins de livraisons lorsqu’ils retournent au restaurant, par exemple. Mais encore une fois, ce n’est qu’une possibilité.

Il n’y a souvent pas d’histoire linéaire en ce qui concerne ce qui se passe dans l’économie, et il n’y en a probablement pas dans ce cas. Diverses explications de ce qui s’est passé en avril pourraient toutes être vraies. Mais parce que nous vivons dans un environnement politiquement chargé, les gens ont tendance à être sélectifs dans les récits qu’ils adoptent et qui correspondent à leurs propres intérêts et croyances.

Exemple concret: la Chambre de commerce des États-Unis a saisi le rapport sur l’emploi pour appeler à la fin de l’expansion de l’assurance-chômage, qui devrait prendre fin en septembre.

Mais il convient de se rappeler que l’économie a vraiment été mise à genoux l’année dernière et que les choses vont prendre du temps pour s’améliorer. Les épidémiologistes disent que le «retour à la normale» sera progressif depuis un certain temps déjà; cela pourrait également être vrai pour l’économie.

«Nous ne voulons pas avoir une énorme panique à propos de ce mois de données. Peut-être devrions-nous être un peu inquiets ici, mais je ne pense pas que nous devions changer radicalement notre vision du monde à cause de ce rapport », a déclaré Bunker.

En d’autres termes, restez calme et continuez.