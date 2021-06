Le rapport sur l’emploi de mai et le taux de chômage ne sont ni excellents ni terribles

L’économie américaine a ajouté 559 000 emplois en mai, selon le rapport mensuel publié vendredi par le Bureau of Labor Statistics. C’est un peu en deçà des 671 000 emplois attendus par les économistes, mais le taux de chômage est tombé à 5,8 pour cent contre 6,1 pour cent le mois dernier. Le chômage des Noirs est tombé à 9,1% tandis que le chômage des Blancs a chuté à 5,1%.

Les chiffres contenus dans ce rapport importent et n’ont pas d’importance. C’est important dans la mesure où il s’agit d’un instantané de ce qui se passe sur le marché du travail pendant une période économique sans précédent et incertaine qui devrait éclairer les décisions politiques à l’avenir. Peu importe qu’une partie du discours sur les travailleurs et l’économie soit devenue assez déconnectée de tout intérêt pour ce qui se passe réellement. Quelles que soient les données, de nombreuses personnes ont de toute façon leurs points de discussion définis – et de nombreux États dirigés par les républicains agissent en conséquence.

Aussi très attendu que puisse être n’importe quel rapport sur l’emploi au début de l’été, celui-ci était important, en grande partie à cause du rapport précédent. Le rapport sur l’emploi d’avril publié à la fin du mois dernier est bien en deçà des attentes des économistes, ne montrant que 266 000 emplois ajoutés au lieu du million attendu. Le dernier rapport a légèrement augmenté les chiffres d’avril.

Le rapport de May n’était ni stellaire ni désastreux. « Ce numéro est OK. Nous voulions qu’il soit plus élevé », a déclaré Austan Goolsbee, ancien président du Conseil des conseillers économiques du président Obama, lors d’une apparition sur CNBC vendredi. Il a ajouté qu’il était « bizarre » de considérer l’ajout de plus d’un demi-million d’emplois en un seul mois comme légèrement meilleur, étant donné qu’en temps normal, un tel chiffre serait formidable. Mais ce ne sont pas des temps normaux : les États-Unis sont toujours en train de se creuser un trou de la taille d’une pandémie et il manque encore 7 millions d’emplois à l’endroit où ils se trouvaient lorsque le virus a frappé.

Les emplois ont particulièrement repris dans les loisirs et l’hôtellerie, l’éducation et les soins de santé. La construction a supprimé des emplois pour le deuxième mois consécutif. Le nombre de personnes sans emploi depuis plus de six mois a considérablement diminué, bien qu’il ne soit pas clair si cela signifie que ces personnes ont repris le travail ou ont cessé de chercher un emploi. Le taux de participation au marché du travail se situe à peu près dans la même fourchette depuis juin 2020.

Le chemin du retour à la «normale» va être rocailleux

Le mot « sans précédent » est souvent utilisé ces derniers temps, mais pour une bonne raison : nous sommes vraiment dans un territoire assez inexploré. L’économie américaine émerge d’une pandémie mondiale qui a coûté des millions d’emplois et a faussé l’économie de toutes sortes de manières. Des puces informatiques aux voitures en passant par le bois d’œuvre, on a l’impression que les pénuries sont partout. Il y a une certaine inquiétude au sujet de l’inflation, mais les réponses à savoir si les changements de prix sont temporaires ou permanents, quelque chose à s’inquiéter ou quelque chose à considérer, sont que personne ne sait vraiment. (La Réserve fédérale et la Maison Blanche soutiennent que c’est temporaire.)

N’importe quel point de données dit quelque chose, mais il ne brosse pas un tableau complet. Comme JW Mason et Mike Konczal du groupe de réflexion progressiste Roosevelt Institute l’ont écrit avant le rapport de mai, les chiffres sont « bruyants » et il est important de ne pas trop peser sur un seul mois. Ce qui est important, c’est de regarder la tendance. Et ce que montre la tendance, c’est que sur le marché du travail, les emplois reviennent. Peut-être pas aussi vite que les gens les plus optimistes le pensaient, mais ils arrivent.

“Le tableau d’ensemble de l’année dernière est une reprise rapide de l’emploi alors que les restrictions liées à la pandémie ont été levées”, ont écrit Mason et Konczal. “C’est très différent des dernières récessions, qui ont été suivies de longues” reprises sans emploi “, l’emploi continuant de chuter pendant des mois, voire des années après la reprise de la croissance économique.”

Certes, les chiffres de vendredi ne changeront probablement pas certains des récits politiques à droite et à gauche autour de l’économie. Surtout étant donné qu’ils n’ont pas vraiment signalé quoi que ce soit de fortement positif ou négatif. Les démocrates continueront d’insister sur le fait que leur programme économique a besoin de temps pour fonctionner et que l’économie revient, et ils continueront à plaider en faveur de propositions d’infrastructure. Les républicains, quant à eux, feront également valoir leurs arguments.

De nombreux républicains et groupes d’entreprises insistent sur le fait qu’une assurance-chômage généreuse est un obstacle majeur à la reprise, arguant que les gens ne sont pas sur le marché du travail parce qu’ils gagnent plus d’argent en restant à la maison et perçoivent les 300 $ supplémentaires par semaine en prestations de pandémie mises en place par Congrès. La moitié des États, tous dirigés par les républicains, ont décidé de suspendre les allocations de chômage au début des semaines à venir. Ils ont tous pris cette décision avant le rapport sur l’emploi de mai, une décision que même les économistes de JPMorgan ont qualifiée de politique et non économique.

Les preuves suggèrent qu’un chômage supplémentaire pourrait dissuader un petit groupe de travailleurs, mais pas la grande majorité. Un document de travail de la Federal Reserve Bank de San Francisco a estimé que si sept des 28 travailleurs recevaient des offres d’emploi qu’ils accepteraient normalement dans les premiers mois de cette année, un seul dirait non afin de conserver les 300 $.

Des idées politiques circulent également sur la façon de remettre les gens au travail, comme des primes à l’embauche financées par le gouvernement fédéral et des crédits d’impôt pour les employeurs, pour essayer d’accélérer les choses. Il convient également de noter qu’en mai, les loisirs et l’hôtellerie – l’un des secteurs les plus durement touchés de la pandémie – ont ajouté près de 300 000 emplois, suggérant que le secteur des services n’est pas en proie à une énorme crise de l’offre de main-d’œuvre.

Difficile d’affirmer que les restaurants ne peuvent pas embaucher de travailleurs lorsque > 50 % des emplois ajoutés en un seul mois sont dans les loisirs et l’hôtellerie. Comparé aux chiffres de la construction et de la fabrication, cela ressemble beaucoup plus à une pénurie d’approvisionnement qu’à une pénurie de travailleurs. – Elizabeth Pancotti (@ENPancotti) 4 juin 2021

Il y a beaucoup d’autres facteurs qui influencent le travail en ce moment : les gens sont toujours nerveux à propos du virus, les parents n’ont pas accès aux services de garde d’enfants ou les gens attendent de voir s’ils peuvent trouver un emploi à leur niveau de compétence. Une massothérapeute qui a fermé son entreprise au début de la pandémie m’a dit elle ne veut pas travailler au salaire minimum chez McDonald’s ; elle veut rouvrir son entreprise.

Certains essaient également de trouver quelque chose de mieux. Heather Long du Washington Post a récemment écrit que nous pourrions être au milieu d’une «grande réévaluation du travail en Amérique», un moment où les personnes qui travaillaient dans des emplois peu rémunérés et ingrats avant la pandémie reconsidérent ce qu’elles pourraient vouloir faire. Les entreprises américaines ont en quelque sorte supposé qu’il y aurait toujours un bassin infini de main-d’œuvre à bas salaire, et l’économie pourrait fonctionner différemment si ce n’était pas le cas.

Les chiffres de vendredi suggèrent que l’économie s’améliore et que les gens retournent au travail. Mais ils illustrent également que le puzzle de l’économie américaine va être un peu difficile à reconstituer, et nous ne savons plus où toutes les pièces s’emboîtent.