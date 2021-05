Le rapport sur les emplois d’avril montre que les incitations comptent toujours ⋆ .

(Lazy_Bear / .)

Les données récentes sur l’emploi ne laissent aucun doute sur le fait que la politique de crise n’est pas adaptée à une pandémie.

Depuis que la pandémie du COVID-19 a frappé l’économie en mars 2020, la politique économique a évolué ou a évolué rapidement. La réponse initiale à la loi CARES accordait peu d’attention aux incitations ou aux conséquences à long terme, se concentrant plutôt sur le transfert d’argent et le soutien des travailleurs et des entreprises pendant les verrouillages. Mais alors que la pandémie persistait, les décideurs sont restés concentrés sur la fourniture de liquidités et de soutien public alors même que l’économie rouvrait. Alors que la réponse politique initiale montrait que «tout le monde est keynésien dans une foxhole», au moment où l’administration Biden est entrée en fonction, la justification avait changé. Maintenant, un soutien public élargi est devenu la fin, et non un moyen temporaire. Au lieu de prétendre que les effets dissuasifs étaient une préoccupation secondaire pour soutenir une économie en crise, beaucoup soutiennent maintenant que les incitations sont de peu d’importance pour influencer les résultats économiques. Le rapport sur l’emploi d’avril pourrait marquer un tournant important.

Nulle part le changement d’orientation politique n’a été plus évident que sur le marché du travail. Pendant les récessions, le gouvernement fédéral offre souvent des prestations de chômage prolongées, mais il n’a jamais augmenté le paiement. La loi CARES a changé cela, en accordant 600 dollars supplémentaires par semaine aux chômeurs en plus des prestations de l’État. Il est vite devenu clair que la majorité des chômeurs gagnaient plus grâce à ces prestations de chômage améliorées qu’ils ne gagnaient au travail. Au milieu d’une pandémie, avec la plupart des États en lock-out, et les avantages limités dans le temps peuvent avoir été justifiés.

En fait, plusieurs études économiques ont analysé l’impact de l’expansion des prestations sur l’emploi au cours de l’été 2020, concluant qu’elles avaient peu ou pas d’impact sur l’emploi. La période de verrouillage et de réouverture était unique – jamais auparavant le marché du travail n’avait connu un tel bouleversement – et sa volatilité sans précédent rendait difficile de discerner les effets des politiques. En outre, plusieurs facteurs peuvent avoir motivé les chômeurs à continuer de chercher un emploi malgré les versements améliorés: l’état périlleux du marché du travail, la nature limitée dans le temps de l’extension des prestations et le risque de perdre leur admissibilité aux prestations si elles sont signalées.

Plutôt que de reconnaître les circonstances uniques entourant les premiers stades de la pandémie, de nombreux chercheurs ont conclu que des prestations de chômage plus élevées n’entraînaient pas catégoriquement plus de chômage. En d’autres termes, les incitations n’ont pas d’importance. En plus de contredire le bon sens et la logique économique – rendre le chômage plus attractif et, toutes choses égales par ailleurs, plus de personnes resteront au chômage – cette affirmation est contraire à une littérature empirique longue et bien établie montrant que des allocations de chômage plus généreuses conduisent à un chômage plus long. sorts. Lorsque les prestations expirent, il y a généralement une forte augmentation du réemploi. En outre, les États qui ont réduit la durée des allocations de chômage lors de la précédente récession ont vu leur taux de chômage diminuer fortement. Mais sans se soucier de ces effets incitatifs, le plan de sauvetage américain du président Biden, avec des allocations de chômage élargies jusqu’en septembre, est devenu loi. Peu de temps après, certains démocrates du Congrès ont commencé à faire pression pour des allocations de chômage en permanence plus élevées.

Mais maintenant, avec une économie en reprise, les signaux du marché montrent que les politiques conçues pour atténuer les crises peuvent être contre-productives en temps normal. Même les États où les restrictions de santé publique sont les plus strictes les ont assouplies, voire abandonnées, et presque toutes les entreprises qui rouvriraient l’ont fait depuis longtemps. Le chômage a chuté de façon spectaculaire, mais le chômage de longue durée a augmenté. Des allocations de chômage plus élevées ne sont pas la seule raison pour laquelle l’offre de main-d’œuvre a chuté, car les besoins accrus en matière de garde d’enfants ont gardé les parents à la maison et les problèmes de santé ont empêché d’autres personnes du marché du travail. Mais il est devenu clair que les avantages accrus limitent la croissance de l’emploi.

Au cours des deux derniers mois, de plus en plus de rapports font état de difficultés à embaucher des entreprises, en particulier dans le secteur de la restauration. Cette industrie a été la plus durement touchée par la pandémie, en raison des fermetures obligatoires, des restrictions de capacité et des changements dans le comportement des restaurants. C’est également le plus grand secteur employant une main-d’œuvre à bas salaires, ce qui le met en concurrence directe avec des allocations de chômage améliorées. Bien que les offres d’emploi se soient multipliées et que les nouvelles offres d’emploi en ligne se situent bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie, les rapports et enquêtes indiquant des pénuries de main-d’œuvre et des difficultés d’embauche ont été rejetés comme anecdotiques. Tout cela s’est terminé avec le rapport sur l’emploi d’avril.

Où la politique devrait-elle aller? Comme c’est souvent le cas, les États montrent la voie. Au cours de la semaine dernière, deux États, le Montana et la Caroline du Sud, ont choisi de ne pas participer aux expansions fédérales du chômage. Parmi ceux-ci, la décision du Montana de transformer quatre semaines de l’expansion fédérale du chômage en une prime de réemploi, qui fournit une incitation directe au retour au travail, semble la plus prometteuse. Des programmes d’essai antérieurs ont montré que les primes de réemploi raccourcissent la durée du chômage, génèrent des gains sociaux en remettant les travailleurs au travail et même réduisent le coût des programmes de chômage.