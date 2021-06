Le rapport sur « l’extrémisme domestique » cible les opposants politiques des démocrates – 10z viral

L’administration Biden vient de publier une “Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme intérieur”. Il appelle à des abus du pouvoir de l’État pour combiner des éléments de gouvernement totalitaire avec une ingénierie sociale et culturelle. Ils ont décidé que la Constitution et ces vieilles libertés individuelles embêtantes ne les empêcheraient pas de faire de l’Amérique le lieu le plus réveillé de la Terre.

C’est une tentative si évidente d’essayer d’écraser la dissidence politique que vous vous demandez s’ils pensaient que personne n’y prêtait attention. Si vous ne l’êtes pas, vous devez l’être, car ce sont des ordres de marche pour une approche pangouvernementale visant à écraser les ennemis politiques des démocrates. Ils misent sur l’instinct naturel de la plupart des Américains de s’opposer au terrorisme en qualifiant certaines pratiques protégées par la Constitution de « terreur domestique ».

Il existe des menaces terroristes intérieures légitimes, et nous devons les traiter sérieusement. J’y consacre plusieurs chapitres dans mon nouveau livre, « Gagner la deuxième guerre civile sans tirer un coup de feu » : « Quand les manifestations pacifiques et les pétitions auprès du gouvernement pour obtenir réparation des griefs deviennent-elles insurrection ou sédition ? Les actes de violence commis dans le conflit actuel sont-ils du terrorisme domestique ou une insurrection interne ? Ce sont des concepts compliqués que nous regardons malheureusement se dérouler dans les rues de ce pays. »

Pourtant, l’équipe Biden semble incapable de voir des menaces terroristes intérieures sur la gauche politique. Leur objectif est directement dirigé contre les groupes et les causes de droite, ce qui, sans surprise, correspond parfaitement à leur objectif de refaire tout notre pays. Et ils n’hésitent pas à le dire. De la stratégie :

Cela signifie lutter contre le racisme en Amérique. Cela signifie protéger les Américains de la violence armée et des meurtres de masse. Cela signifie s’assurer que nous fournissons une intervention précoce et des soins appropriés pour ceux qui présentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. Cela signifie s’assurer que les Américains reçoivent le type d’éducation civique qui promeut la tolérance et le respect pour tous et investir dans des politiques et des programmes qui favorisent l’engagement civique et inspirent un engagement partagé envers la démocratie américaine, tout en reconnaissant quand le racisme et le sectarisme ont signifié que le pays n’a pas été à la hauteur de ses principes fondateurs.

Il se lit comme un communiqué de presse de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, pas un regard sérieux sur les dangers auxquels nous sommes confrontés. Mais la gauche n’a jamais vu un « problème » qui n’ait pas besoin d’une dose sérieuse de plus de contrôle gouvernemental. Ainsi, dans leur mode habituel de ne pas laisser passer une crise, ils crient au chaos et laissent échapper les chiens du pouvoir d’État. Plus de stratégie :

Bien que le gouvernement américain doive faire tout ce qui est en son pouvoir pour relever des défis persistants comme le racisme et le sectarisme en Amérique, le gouvernement fédéral à lui seul ne peut pas simplement « résoudre » ces défis rapidement ou par lui-même. D’un autre côté, s’attaquer à la menace posée par le terrorisme intérieur sur le long terme exige des efforts substantiels pour lutter contre le racisme qui alimente certains aspects de cette menace. Nous accordons donc la priorité aux efforts visant à garantir que chaque composante du gouvernement a un rôle à jouer dans l’éradication du racisme et la promotion de l’équité pour les communautés mal desservies qui ont trop souvent été la cible de discrimination et de violence. Cette approche doit s’appliquer à nos efforts pour lutter contre le terrorisme national en luttant contre le racisme et le sectarisme sous-jacents.

Je ne veux pas que vous pensiez qu’ils oublient de parler de terrorisme alors qu’ils construisent leur nouveau monde courageux. Ils sont très inquiets à ce sujet, et ils sont presque sûrs de savoir qui sont les méchants : « les extrémistes violents à motivation raciale ou ethnique (principalement ceux qui promouvoir la supériorité de la race blanche) et les extrémistes violents des milices sont évalués comme présentant les menaces les plus persistantes et les plus mortelles. »

La discussion sur la violence dirigée contre les Américains d’origine asiatique et les Juifs par les attaquants ignore le fait qu’elles proviennent de manière disproportionnée des Noirs américains. Il n’y a pas non plus une seule mention de Black Lives Matter (BLM) après une vague d’émeutes d’un an qui a causé des dommages estimés à 2 milliards de dollars, blessé des milliers de policiers et causé des dizaines de morts. L’équipe Biden garde ses alliés hors de la ligne de mire.

L’effort massif du FBI et du ministère de la Justice pour identifier et inculper, souvent surfacturer, toute personne qu’ils pourraient lier de quelque manière que ce soit à l’émeute au Capitole était un aperçu du manque d’égalité de traitement en vertu de la loi. BLM et leurs partenaires dans la destruction, Antifa, ont été autorisés à patiner tandis que toute personne de la mauvaise affiliation politique se faisait donner un coup de pied par les fédéraux.

Les émeutiers d’Antifa qui ont détruit des biens et mis le feu lors de l’inauguration de Trump ont vu leurs dossiers d’arrestation effacés. De nombreuses personnes arrêtées lors des émeutes de 2020 ont vu leurs charges abandonnées. Comparez cela avec les plus de 500 arrestations et l’isolement cellulaire sans caution pour les émeutiers du Capitole.

La stratégie de terrorisme domestique de Biden cherche à institutionnaliser ce traitement inégal et à empêcher les citoyens ayant le droit politique d’exercer de nombreux droits naturels garantis par la Constitution. Ils commencent par la liberté d’expression et proposent de s’associer aux tyrans de la technologie pour marginaliser ou éliminer davantage les idées qu’ils n’aiment pas ou avec lesquelles ils sont en désaccord : et la désinformation souvent canalisée via les plateformes de médias sociaux, ce qui peut déchirer les Américains et conduire certains à la violence. »

Traduction : « Vos idées sont dangereuses pour notre capacité à agréger le pouvoir de l’État, et nous allons vous faire taire. » Les sociétés de médias sociaux ont très volontiers censuré les discours conservateurs, et on nous a dit que c’était très bien parce que ce sont des sociétés privées. Mais il s’agit d’une annonce audacieuse d’un partenariat public-privé pour créer une police nationale de la pensée.

Ils prévoient également des contrôles de fidélité pour les emplois et les autorisations du gouvernement : « Les vérifications des antécédents et les réenquêtes préalables à l’emploi pour les employés du gouvernement sont un processus de sélection critique qui doit tenir compte de toutes les menaces terroristes possibles. Les États-Unis sont bien servis par une main-d’œuvre diversifiée, notamment dans l’armée et l’application des lois fédérales, étatiques, locales, tribales et territoriales. Ceux qui protègent et défendent cette nation devraient refléter la nation, y compris son vaste éventail d’expériences et de points de vue. »

Cela garantit que leur contrôle de l’appareil de sécurité de l’État n’est pas menacé par des personnes non réveillées. Leur manque de souci d’exposer ces plans devrait être l’une des choses les plus préoccupantes pour le reste d’entre nous. Ils pensent avoir le droit légal et même une obligation morale de procéder à une purge politique et idéologique.

Nous avons eu une pléthore de signaux d’alarme récemment, mais il s’agit du plan le plus flagrant pour aller au-delà de la Constitution qu’un gouvernement élu de ce pays ait jamais proposé. Nous ne devons pas laisser cela reposer.

Jim Hanson est président du Security Studies Group et a servi dans les forces spéciales de l’armée américaine.