Le rapport sur l’inflation de novembre suscite des craintes de « staglation ». 4 analystes interviennent.

Rien ne fait froid dans le dos aux opérateurs de marché que les craintes de « stagflation », qui s’intensifient aujourd’hui après un rapport d’inflation quelque peu inquiétant en novembre. La Réserve fédérale étant susceptible d’accélérer la réduction de son programme d’achat d’obligations dans un contexte d’inflation galopante, les craintes des investisseurs ne sont pas injustifiées.

Avec l’indice des prix à la consommation (IPC) de novembre indiquant une augmentation de 0,7 %, l’inflation depuis le début de l’année est de 6,8 %. C’est son plus haut niveau depuis 1982. Ce n’est un secret pour personne, l’inflation a été plus que transitoire alors que la Fed se précipite pour augmenter les taux d’intérêt. Mais il n’est pas clair si le cône en attente sera un cône du tout en ce qui concerne les répercussions économiques.

L’économie tourne à plein régime. Le processus de réouverture a déclenché une vague de demande refoulée aux États-Unis, qui, combinée à des taux d’intérêt de zéro pour cent et à une croissance étonnamment forte du produit intérieur brut (PIB), a des marchés à des niveaux record dans tous les domaines. Les pénuries de main-d’œuvre en sont à elles seules la preuve. Si c’est trop beau pour être vrai, ce n’est probablement pas le cas : certains analystes prévoient une correction majeure à venir.

La plupart des analystes s’accordent à dire qu’une croissance soutenue de ce type est, eh bien, insoutenable. Que la croissance actuelle soit ou non préjudiciable à long terme, c’est là que de nombreux experts de l’industrie ne sont pas d’accord.

Ce que pensent les analystes après le rapport sur l’inflation de novembre

Le chef d’Oxford Economics, Gregory Daco, pense que l’économie florissante n’est que cela. « Cela peut ne pas en avoir l’air compte tenu de l’environnement inflationniste élevé, des inquiétudes renouvelées concernant le COVID et de la volatilité accrue du marché, mais l’économie est en plein essor. » Mohamel El-Erian, conseiller économique en chef de la société de services financiers Allianz, s’inquiète sans vergogne des niveaux d’inflation actuels, arguant qu’ils sont loin d’être seulement transitoires. « Je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de niveaux d’urgence d’achats d’actifs, de niveaux d’urgence de taux d’intérêt, à un moment où l’urgence est passée », soutient-il. « Lorsque vous menez une politique monétaire d’urgence alors que vous n’avez pas d’urgence, vous commencez à vous inquiéter des conséquences imprévues et des dommages collatéraux. Il y a des dommages sous-jacents qui se produisent. Pendant ce temps, les analystes du géant de l’investissement Goldman Sachs voir une économie américaine résiliente prospérer dans l’avenir. Citant des risques réduits de Covid-19 alimentant de fortes dépenses de consommation et une croissance de l’emploi, il a abaissé ses prévisions de croissance du PIB de 4,2% à 3,8%. C’est encore plus élevé que le taux de croissance moyen de 3,13 % de 1948 à 2021. Allen Sinai, stratège à Économie de la décision, a une haute opinion de l’économie hyperactive actuelle. « Nous avons des dépenses énormes de la part des consommateurs. Beaucoup de gens sont embauchés. La demande est énorme. Le Sinaï pense que, même après les restrictions de politique monétaire, l’économie sera toujours en effervescence. « Même après avoir fait cela, l’économie devrait toujours être en super forme, produisant des taux de croissance et des bénéfices jamais vus depuis des décennies », a-t-il déclaré au Wall Street Journal.

