Le rasoir Xiaomi Mi Electric Shaver S500 peut être utilisé sous l’eau, dispose d’une charge USB de type C et est bon marché sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le rasoir Xiaomi Mi Electric Shaver S500 s’adapte à tous les types de visages, s’utilise à sec ou avec de la mousse, se lave sous le robinet, et a une charge rapide.

Vous utilisez toujours un vieux rasoir filaire ? Le vôtre ne se précipite pas bien ou ne peut pas se mouiller ? La Rasoir Xiaomi il a tout ce qu’exige la vie moderne et son prix est très attractif.

Emporter le rasoir Xiaomi Mi Electric Shaver S500 pour seulement 33,64 euros. Vendu et expédié par Amazon avec livraison gratuite le lendemain.

C’est un rasoir avec trois têtes flottantes qui se déplacent à 360 degrés, et s’adapter à tous les types de contours de visage.

Rasoir électrique Xiaomi que vous pouvez laver et mettre sous la douche grâce à sa protection IPX7. Il dispose de trois lames rotatives qui s’adaptent aux contours du visage et du corps, d’un indicateur de batterie et rechargeable par USB-C.

son couteau à double lame Fabriqué en Suède en tire le meilleur parti, en enlevant tous les poils du visage. Dans les critiques d’Amazon, il y a des gens qui l’utilisent pour tout le corps.

Admet deux vitesses, et il peut être verrouillé afin qu’il ne s’active pas accidentellement lorsque vous le transportez dans la valise, par exemple.

De plus, il a Protection contre l’eau IPX7, vous pouvez donc l’utiliser à la fois sec et mousse. Et il n’y a aucun problème à le laver confortablement sous le robinet. Si vous utilisez de la mousse en même temps que vous accélérez votre rasage, les lames se nettoieront et deviendront plus affûtées.

Il a un affichage LED sur la poignée qui indique la vitesse, le niveau de la batterie, l’activation du verrou de déclenchement et s’il a besoin d’être nettoyé.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Ont une autonomie de deux mois. Pour le recharger, utilisez un chargeur avec un connecteur USB Type-C, et il se charge en 90 minutes maximum. L’un de ses avantages, que les autres rasoirs n’ont pas, est que Il peut être rechargé en même temps que vous l’utilisez.

Et il existe des rasoirs depuis des années, car des lames de rechange sont également en vente pour seulement 9 euros.

Saisir le rasoir Xiaomi Mi Electric Shaver S500 pour seulement 33,64 euros. Vendu et expédié par Amazon avec livraison gratuite le lendemain.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.