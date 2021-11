Le rassemblement annuel de l’écosystème Web3 Hive et blockchain revient à la réalité virtuelle ce week-end

Rejoignez-nous les 12 et 13 novembre pour le sixième HiveFest annuel.

Après des années d’événements « IRL » réussis, la conférence annuelle 2021 pour la blockchain Hive, ses dapps et ses jeux play2earn reviennent une fois de plus dans les domaines du « métavers » ou de l’espace de réalité virtuelle très médiatisé. Des milliers de participants du monde entier sont attendus dans les mondes 3D de HiveFest à AltspaceVR, une application de réalité virtuelle disponible pour les appareils de réalité virtuelle, les ordinateurs Apple et Windows.

Sur deux jours, une trentaine de sessions uniques mettront en lumière la diversité, les possibilités et les évolutions de la blockchain Hive et de son écosystème.

Les billets pour le HiveFest de cette année sont gratuits et tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur Hive et sa communauté ouverte d’ingénieurs créatifs, d’artistes, d’écrivains et plus encore peuvent assister à l’événement.

Les participants peuvent s’attendre à une programmation passionnante comprenant, mais sans s’y limiter : des annonces de produits de la plate-forme vidéo 3Speak résistante à la censure, Splinterlands, le jeu populaire basé sur Hive, la plate-forme artistique NFT Showroom, les développeurs principaux de la blockchain Hive, le jeu de chant Rising Star et 30 autres dapps, produits et projets sur la blockchain Hive.

Si vous êtes développeur, artiste ou blogueur… mettez des lunettes, allumez votre ordinateur et entrez dans le métaverse du HiveFest 2021 !

À propos de Ruche

Hive est un réseau d’échange d’informations décentralisé avec un registre financier complémentaire basé sur la blockchain et construit sur le protocole Delegated Proof of Stake (DPoS). Hive prend en charge de nombreux types d’applications de partage d’informations. Un grand nombre de dapps, d’API et de front-end contribuent à l’accessibilité des données sur la blockchain Hive.

Hive est développé pour stocker de grandes quantités de contenu et pour être facilement disponible pour une monétisation basée sur le temps. Les exemples de cas d’utilisation incluent les médias sociaux avec des récompenses monétisées pour les producteurs de contenu, les jeux interactifs, la gestion des identités, les systèmes de vote et les microcrédits. Les performances de la blockchain sont conçues pour évoluer en tenant compte de l’adoption généralisée de la monnaie et des plateformes. En combinant des temps de traitement ultra-rapides et des transactions gratuites, Hive est positionné pour devenir l’une des principales technologies de blockchain utilisées par les gens du monde entier. Apprenez-en plus sur Hive et inscrivez-vous dès aujourd’hui sur https://hive.io/.

À propos de HiveFest

HiveFest est le rendez-vous annuel de l’écosystème Hive et de ses utilisateurs. C’est une réunion x conférence x événement social. Des participants de plus de 150 pays différents ont assisté aux cinq derniers événements HiveFest organisés en Europe, en Asie et en réalité virtuelle. AltspaceVR est le premier endroit pour assister à des spectacles en direct, à des réunions et à des cours intéressants ; Vous pouvez apprendre, rire et rencontrer des gens avec tous les principaux casques VR.

HiveFest : 12 + 13 novembre 2021 UTC

Rejoignez de manière interactive via le logiciel gratuit AltspaceVR (Quest, PC, Mac): altvr.com

Regardez la diffusion en direct via : twitch.com/hivefest et youtube.com/hivefest

Enregistrez votre présence via: https://hivefe.st