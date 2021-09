Le rassemblement de Bolsonaro du 7 septembre a montré la crise de la démocratie brésilienne

Le 7 septembre était le jour de l’indépendance du Brésil, et le président brésilien Jair Bolsonaro a profité de l’occasion pour poursuivre son assaut contre les institutions démocratiques du pays.

Bolsonaro avait appelé ses partisans inconditionnels à se rallier, alors qu’il se bat contre le Congrès et le pouvoir judiciaire pour leur refus d’accepter ses tentatives de réécrire les règles électorales avant les élections de 2022 et pour des enquêtes sur lui et ses alliés qui pourraient les mettre en péril criminellement.

Il s’est adressé aux foules à Brasilia et à São Paulo, utilisant la plate-forme pour attaquer et menacer la Cour suprême. “Soit le chef de cette branche du pouvoir met ce ministre sous contrôle, soit cette branche subira ce qu’aucun de nous ne veut”, a déclaré Bolsonaro. Il a indiqué qu’il ne suivrait pas les décisions de certains juges, dont celui qui sera en charge du tribunal électoral lors des élections de 2022.

Bien qu’environ 100 000 partisans de Bolsonaro se soient rassemblés dans la capitale, Brasilia, ainsi qu’à São Paulo, selon les médias brésiliens, les marches n’ont pas éclaté dans la violence de masse et le chaos. Avant le 7 septembre, certains craignaient une répétition de quelque chose comme l’insurrection du 6 janvier aux États-Unis.

Cela ne s’est pas produit, malgré les craintes que des manifestants pro-Bolsonaro tentent de prendre d’assaut la Cour suprême. Bien que la police et les manifestants se soient affrontés, les tentatives pour franchir les barrières policières ont largement échoué.

Mais la menace contre les institutions brésiliennes n’a pas disparu, ni de Bolsonaro ni de ceux qui le soutiennent incontestablement.

Ce danger vient de la faiblesse politique de Bolsonaro. Une large partie du public est en colère contre sa mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19, qui a tué plus de 580 000 personnes, l’un des pires taux de mortalité au monde. Cela, avec l’économie toujours au ralenti du Brésil et la myriade de scandales qui ont suivi Bolsonaro, a fait chuter sa popularité ; son taux d’approbation a atteint un niveau record d’environ 23 pour cent. À l’heure actuelle, il perd – gravement – ​​dans les sondages présidentiels les plus récents, certains suggérant que le titulaire pourrait même ne pas se qualifier pour un second tour.

Bolsonaro voit sa chute politique, et peut-être personnelle, en temps réel. Face à ces crises de sa propre initiative, il en crée une autre contre la démocratie brésilienne, dans une tentative désespérée de conserver le pouvoir et de se protéger.

“Nous ne pouvons pas accepter un système de vote qui n’offre aucune sécurité lors des élections”, a déclaré Bolsonaro à São Paulo mardi, selon .. « Je ne peux pas participer à une farce comme celle parrainée par le président du tribunal électoral.

La rhétorique de Bolsonaro n’est pas nouvelle – de lui ou, vous savez, d’autres personnes. Mais ce n’est pas parce que le playbook n’est pas original qu’il est moins menaçant.

“Ils sont d’accord avec ces processus démocratiques, à condition qu’ils soient les gagnants”, a déclaré Paulo Barrozo, professeur de droit agrégé au Boston College, à propos des dirigeants dans le moule de Bolsonaro et de l’ancien président américain Donald. Atout. « Dès qu’il y a une indication qu’ils ne vont pas gagner, alors ils ne sont plus attachés à la démocratie électorale. »

“Le livre de jeu est le même, la motivation est la même”, a poursuivi Barrozo. « Et il reste à voir combien de traction [Bolsonaro] va entrer dans la société brésilienne au sens large.

Les marches du 7 septembre ont été le point culminant des tentatives de Bolsonaro de discréditer la démocratie

La campagne de Bolsonaro pour discréditer la démocratie brésilienne a commencé bien avant le 7 septembre. Il a dénoncé une possible fraude électorale même après sa première victoire en 2018, et ses efforts se sont intensifiés une fois à la présidence et à mesure que ses perspectives électorales se sont détériorées.

Pendant des mois, Bolsonaro a essayé de semer le doute dans le système électoral et de présenter les institutions défendant ces normes comme des acteurs corrompus pour le faire venir. Cela peut sembler familier.

Il a attaqué à plusieurs reprises le système de vote électronique du Brésil – une sorte d’image miroir des attaques de Trump contre le vote par courrier et autres lors des élections de 2020. Il insiste sur le fait que les électeurs brésiliens doivent utiliser des bulletins de vote papier lors des élections de 2022, sinon les résultats ne sont pas fiables. (Le système de vote électronique du Brésil a été créé pour réduire la fraude et la corruption et pour gérer la logistique d’un système de vote complexe, et est utilisé depuis les élections de 2002 dans le pays.) “, a déclaré Bolsonaro d’extrême droite en juillet. “Pas avec la fraude.”

Bolsonaro a poussé le Congrès à changer les règles, et le jour où le Congrès a débattu de la proposition de vote, il a présidé un défilé militaire à Brasilia. Pourtant, le Congrès a refusé d’adopter une loi exigeant des bulletins de vote papier ; Bolsonaro a attaqué certains de ces législateurs comme ayant été « soumis à du chantage ».

Bolsonaro a également dirigé sa colère contre le pouvoir judiciaire, à la fois la Cour suprême et ce qu’on appelle la Cour électorale supérieure, qui supervise et administre les élections du pays.

Certains juges actuels et anciens de la Cour suprême ont directement critiqué la rhétorique antidémocratique de Bolsonaro et défendu l’intégrité des élections au Brésil. En fin de compte, la Cour suprême a ouvert une enquête sur les efforts de Bolsonaro pour diffuser de la désinformation sur le vote et menacer la démocratie brésilienne.

La Cour suprême a également ouvert un tas d’autres enquêtes sur Bolsonaro, ainsi que sur ses proches, y compris un allié arrêté pour avoir prétendument diffusé de fausses nouvelles. Bolsonaro fait l’objet d’une enquête pour avoir publié un document scellé d’une enquête électorale sur les réseaux sociaux, dans le but de prouver la fraude électorale. Il fait l’objet d’une enquête pour sa mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19, y compris un éventuel programme de pot-de-vin pour les vaccins. Lui et ses fils sont également impliqués dans d’autres stratagèmes de corruption, avec des conséquences pénales potentielles.

Toutes ces pressions semblent de plus en plus difficiles à ébranler pour Bolsonaro, et cela se produit dans l’ombre de Covid-19 et d’un chômage et d’une inflation élevés. “Le scénario politique s’aggrave pour lui, alors il essaie de trouver un moyen de conserver le pouvoir pour se protéger”, m’a dit le mois dernier Sean T. Mitchell, professeur agrégé d’anthropologie à l’Université Rutgers.

Les marches du 7 septembre correspondent aux tentatives de Bolsonaro pour conserver le pouvoir. La question est maintenant de savoir si les manifestations ont suffi à l’enhardir à lancer des attaques encore plus agressives contre les institutions du pays.

Les rassemblements du 7 septembre au Brésil n’étaient pas le 6 janvier. Mais ils sont toujours de mauvais augure pour la démocratie brésilienne.

A Brasilia et à São Paulo, les supporters de Bolsonaro se sont drapés du drapeau brésilien, ou arboraient ses couleurs vertes et jaunes.

Ce n’était pas un record de participation, mais ce n’était pas non plus un flop total. La base loyaliste de Bolsonaro s’est présentée et elle est motivée. (Il y a également eu des contre-manifestations anti-Bolsonaro dans les villes mardi, bien que les dirigeants de l’opposition aient largement exhorté leurs partisans à se rassembler le 12 septembre à la place pour éviter des affrontements potentiels.) Les marches ont également montré qu’ils adhèrent aux attaques de Bolsonaro contre la démocratie brésilienne. Ils portaient des pancartes pro-Bolsonaro, un numéro en anglais. Certains ont fustigé la Cour suprême. Certains ont appelé à une prise de contrôle militaire.

C’était un spectacle des partisans inconditionnels du président Bolsonaro, ce qui était l’objectif. Bolsonaro perd le soutien populaire et les appels à sa destitution se sont intensifiés. Mais jusqu’à présent, l’indignation publique ne s’est pas entièrement traduite en conséquences politiques ; Bolsonaro a toujours des alliés au Congrès, qu’il a réussi à garder en concluant des accords, et non par loyauté idéologique (Bolsonaro n’a en fait pas de parti politique pour le moment). Mais Bolsonaro ne veut pas que ces liens se rompent.

“Il essaie de faire une démonstration qui dépassera d’une manière ou d’une autre ses 20 % d’approbation, montrera qu’il a du soutien là où c’est vraiment nécessaire – il peut faire descendre les gens dans la rue”, a déclaré Amy Erica Smith, professeure agrégée de sciences politiques à l’Iowa. Université d’État. « Il essaie de rallier le soutien à lui-même en montrant qu’il a déjà du soutien. »

Les marches du 7 septembre ont également été un test pour savoir jusqu’où Bolsonaro et ses partisans pourraient pousser leurs menaces contre la démocratie et comment les forces de l’ordre pourraient réagir.

Bolsonaro a intensifié sa rhétorique contre la Cour suprême et d’autres institutions – s’approchant peut-être de la ligne du coup d’État, mais ne la franchissant pas tout à fait. Il y avait sa menace que si le pouvoir judiciaire continuait à agir comme il l’avait été, il « subirait ce qu’aucun de nous ne veut ». Il a également déclaré qu’il ne suivrait plus les décisions rendues par l’un des juges de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, qui a ouvert certaines des enquêtes à son encontre.

“Je veux dire à ceux qui veulent me rendre inéligible au Brésil : seul Dieu m’en retire”, a déclaré Bolsonaro à São Paulo, selon l’Associated Press.

« Il y a trois options pour moi : être emprisonné, tué ou victorieux. Je fais savoir aux scélérats : je ne serai jamais emprisonné !

Les partisans de Bolsonaro ont parlé dans un langage tout ou rien. “Même si nous devons ramasser les armes et mourir pour le Brésil, nous le ferons”, a déclaré au Guardian Luis Bonne, un fonctionnaire de 50 ans et participant au rassemblement.

Et bien que les craintes que le 7 septembre ne devienne un « arrêt du vol » préventif ne se soient pas matérialisées, les experts ont déclaré que le danger n’était pas passé. Au lieu de cela, il semble clair d’après le langage de Bolsonaro qu’il n’y a aucun scénario où il laissera les élections se dérouler et ne contestera pas les résultats, ou partira volontairement.

La position des militaires sur ce point ajoute à la précarité de la situation. Bolsonaro bénéficie du soutien des grades inférieurs et de la police militaire, et les dirigeants élus craignaient que beaucoup ne se présentent aux marches du 7 septembre.

Mais si des généraux de haut rang accepteraient une prise de pouvoir de Bolsonaro ou rompraient avec lui n’est pas du tout clair. Les experts ont déclaré qu’il était peu probable qu’il ait suffisamment de leur soutien pour lancer un coup d’État à grande échelle, mais que ce n’est pas vraiment un réconfort lorsqu’il s’agit d’une prise de contrôle militaire. “Personne ne peut le dire avec une certitude à 100% parmi les nombreux observateurs qui regardent cela”, m’a dit Smith le mois dernier. « Et le fait que les gens ne puissent pas dire cela avec une certitude à 100 % est une source de pouvoir pour [Bolsonaro]. “

Les institutions brésiliennes ont, jusqu’à présent, réagi à Bolsonaro, dans certains cas assez fortement. “Il y a de très bons signes que cela fonctionne”, a déclaré Barrozo. “Mais encore une fois, c’est trop proche d’un accident mortel pour que cela puisse faire dérailler les choses.”

Le 7 septembre a montré que Bolsonaro testait les institutions démocratiques du Brésil. La question est de savoir jusqu’où ces institutions peuvent le repousser – et jusqu’où elles peuvent résister à son assaut.