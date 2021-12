Le rassemblement de secours devrait se poursuivre au milieu d’indices mondiaux positifs, 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Le rallye devrait se poursuivre lors de la dernière séance de bourse de la semaine au milieu d’indices mondiaux positifs. SGX Nifty était en hausse dans le vert, faisant allusion à un début positif pour les actions indiennes.

Les taureaux de la rue Dalal semblent être entrés dans une ambiance de vacances alors que les indices de référence ont prolongé leurs gains jeudi. S&P BSE Sensex a gagné 384 points ou 0,68% pour clôturer à 57 315 ​​tandis que NSE Nifty 50 a augmenté de 117 points ou 0,69% pour s’établir à 17 072 hier. Le rallye devrait se poursuivre lors de la dernière séance de bourse de la semaine au milieu d’indices mondiaux positifs. SGX Nifty était en hausse dans le vert, faisant allusion à un début positif pour les actions indiennes. Le rallye de soulagement pourrait se poursuivre encore un peu. Les ventes de FII ont fortement diminué au cours des derniers jours alors qu’elles entrent dans l’ambiance des vacances. Cependant, la volatilité ne peut pas être exclue en raison du risque potentiel de la variante Omicron et des indices mondiaux fragiles, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Indices globaux

Les trois principaux indices de Wall Street ont affiché des gains solides pour une troisième séance consécutive jeudi, le S&P 500 marquant une clôture record. Les actions ont terminé la semaine écourtée des vacances sur une note positive, augmentant le sentiment à l’approche de Noël et du nouvel an. Les gains ont été importants parmi les secteurs du S&P 500, menés par la consommation discrétionnaire et les produits industriels, qui ont tous deux augmenté d’environ 1,2 %. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 196,67 points, ou 0,55%, à 35 950,56, le S&P 500 a gagné 29,23 points, ou 0,62%, à 4 725,79 tandis que le Nasdaq Composite a augmenté de 131,48 points, ou 0,85%, à 15 653,37.

Les actions européennes ont augmenté jeudi alors que les marchés mondiaux se sont redressés après que deux études de recherche indiquent qu’Omicron était moins sévère que la variante du coronavirus Delta, augmentant le sentiment des investisseurs. L’indice londonien de premier ordre FTSE 100 a gagné 0,43%, prolongeant son rallye de deux jours, tandis que l’indice paneuropéen STOXX 600 a bondi de 1%. Les marchés asiatiques se négociaient à la hausse aujourd’hui, les actions chinoises et hongkongaises affichant des gains. Le Shanghai Composite est en hausse de 0,40% tandis que le Hang Seng est en hausse de 0,07%. Le Nikkei 225 du Japon et le KOSPI et le KOSDAQ de la Corée du Sud étaient également en hausse dans le vert vendredi.

Résistance clé, niveaux de support pour Nifty

Nifty pourrait à nouveau augmenter en raison d’indices mondiaux, mais il y a de fortes chances que nous voyions des achats de suivi à un niveau plus élevé. 17 150-17 200 devraient servir de zone de résistance et la récompense du risque reste bonne dans cette zone pour les shorts. Le support est placé à 17 020 et 16 970, a déclaré Rahul Sharma, directeur et chef de la recherche, JM Financial Services Ltd.

Vue technique

La dynamique haussière s’est poursuivie sur le marché pour la troisième séance consécutive jeudi et Nifty a clôturé la journée en hausse de 117 points au milieu d’un mouvement de range. Après avoir ouvert avec un écart haussier de 111 points, le marché a tenté de remonter en début de séance. Il est ensuite passé à un mouvement de range intrajournalier étroit pour la partie restante et a finalement clôturé près des plus hauts. L’écart haussier qui s’ouvre n’est pas comblé. Une petite bougie positive s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre supérieure et inférieure mineure. Techniquement, ce modèle indique une formation de modèle de bougie de type doji ou toupie aux plus hauts. Normalement, la formation de tels modèles après une hausse raisonnable ou à un obstacle important pourrait agir comme un modèle d’inversion après la confirmation, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Nifty est actuellement placé à l’obstacle crucial des niveaux 17150-17200 (ligne de tendance ascendante selon le concept de changement de polarité). Le modèle graphique négatif des sommets inférieurs et des creux inférieurs reste intact et Nifty est maintenant placé pour former un nouveau sommet inférieur de la séquence. La confirmation de la faiblesse était nécessaire pour appeler cela un renversement du sommet inférieur. Une formation de trois écarts ouvrants dos à dos est observée dans les trois dernières séances, non comblées ou partiellement comblées. Le plus souvent, la tendance s’inverse et les lacunes sont comblées peu de temps après la formation de la troisième lacune. Par conséquent, les taureaux doivent être prudents aux niveaux supérieurs. La tendance à court terme de Nifty continue d’être positive. Mais, le marché est actuellement placé à la résistance aérienne cruciale autour des niveaux 17100-17200. Le schéma global du graphique indique une plus grande possibilité de vente émergeant de près de la bande de résistance au cours des 1-2 prochaines sessions, a-t-il ajouté.

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

Escorts, Indiabulls Housing Finance, Vodafone Idea et Zee Entertainment Enterprises sont les actions sous interdiction F&O pour vendredi 24 décembre. Les titres visés par la période d’interdiction dans le segment F&O incluent les sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 % de la limite de position à l’échelle du marché.

Veille IPO

Data Patterns Listing : les actions de Data Patterns feront leurs débuts en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse de Rs 588 crore de la société a été fortement sursouscrite plus tôt ce mois-ci. L’émission publique a été souscrite au total 119,62 fois menée par des Investisseurs Non Institutionnels (NII) qui ont souscrit leur part 254 fois le quota. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont fait des offres 191 fois, tandis que la portion de détail a été souscrite 23 fois. Les actions de Data Patterns ont été proposées aux investisseurs dans une fourchette de prix fixe de Rs 555 à 585 par action, dans un lot de 25 actions.

