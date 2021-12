Le rassemblement d’Eric Zemmour sombre dans le chaos alors que les participants se heurtent aux manifestants | Monde | Nouvelles

Le candidat à la présidentielle de France 2022 a tenu son premier rassemblement officiel aux portes de Paris sur la commune de Villepinte. On estime que 20 000 personnes ont assisté au rassemblement et 75 000 autres ont écouté en ligne le plan du polémiste d’extrême droite pour battre Emmanuel Macron aux élections présidentielles de l’année prochaine. Mais le rassemblement s’est rapidement transformé en pandémonium alors que les participants ont commencé à ramer avec des manifestants perturbant l’événement.

Plusieurs membres de la foule se sont révélés être des manifestants, se déshabillant pour montrer des chemises portant la mention « Non au racisme » alors qu’Eric Zemmour parlait.

L’agitation s’est transformée en bagarre, certains des participants échangeant des coups avec les manifestants.

Des images de l’événement montrent les manifestants debout sur des chaises alors que la foule commence à huer.

Les manifestants peuvent alors être vus abaissés de leurs chaises, un homme frappant une femme enfilant l’une des chemises noires.

On peut voir une autre manifestante être traînée sur le sol par la peau de sa chemise par un homme vêtu d’une veste de camouflage et d’un chapeau d’hiver.

Certaines des chaises ont été filmées en train d’être lancées vers les manifestants alors que de plus en plus de personnes se rapprochaient de l’action pour échanger plus de coups avec les manifestants.

On peut alors voir un groupe d’hommes se déplacer en demandant à tout le monde de « s’arrêter » alors que les gardes de sécurité séparent les deux groupes.

M. Zemmour a confirmé en début de semaine sa candidature pour succéder au président Macron à l’Elysée en avril prochain.

Ancien journaliste reconnu coupable d’incitation à la haine raciale, il est le principal candidat pour défier Marine Le Pen, leader du Rassemblement national d’extrême droite plus établi.

Dans une vidéo annonçant sa candidature, M. Zemmour a déclaré : « J’ai longtemps été satisfait du rôle de journaliste… mais je ne crois plus qu’un homme politique aura le courage de sauver le pays du destin tragique qui l’attend. .

« C’est pourquoi j’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle. »

Le candidat d’extrême droite s’est fait connaître avec sa critique intransigeante de l’islam et de l’immigration, des positions qui ont attiré le soutien à la fois de la base électorale de Le Pen et de la droite conservatrice traditionnelle, mais a également aliéné certains électeurs que Le Pen cherchait depuis longtemps à rassurer. .

Un sondage Harris Interactive auprès des personnes interrogées avant que Zemmour ne confirme sa candidature très attendue l’a montré en baisse de trois à quatre points de pourcentage à environ 13% des intentions de vote, soulignant l’impact de divers incidents récents.

L’un était le week-end où il a été photographié en train de donner le majeur à un manifestant à la suite d’un arrêt de campagne tumultueux à Marseille.

Il a également poursuivi le magazine de potins Closer après avoir affirmé qu’il attendait un bébé avec son principal conseiller politique.

Des sondages montrent également qu’il a choqué certains électeurs avec des commentaires provocateurs – qu’il s’agisse de dire que les enfants ne devraient pas recevoir de noms à consonance étrangère ou d’affirmer que le gouvernement français de Philippe Pétain, qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, avait protégé les Juifs.

Et il a perdu le soutien de certains supporters de premier plan, selon les médias français.