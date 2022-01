Le rassemblement du Premier ministre Modi au Pendjab annulé en raison d’une « défaillance majeure de la sécurité », le MHA demande un rapport au gouvernement de l’État

Le président du BJP, JP Nadda, a blâmé le gouvernement du Congrès dirigé par Charanjit Singh Channi pour le fiasco.

Le rassemblement du Premier ministre Narendra Modi à Ferozepur, au Pendjab, a été annulé aujourd’hui en raison d’un grave manquement à la sécurité lors de son transit par la route vers le lieu du rassemblement, a déclaré le ministère de l’Intérieur de l’Union dans un communiqué. Le ministre de l’Union Mansukh Mandaviya a confirmé depuis la scène que le rassemblement avait été reporté pour certaines raisons. Le BJP, cependant, a accusé le gouvernement du Congrès de saborder le rassemblement du Premier ministre Modi.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Modi a atterri à Bathinda d’où il devait se rendre en hélicoptère au Mémorial national des martyrs à Hussainiwala. Cependant, en raison de la pluie et de la mauvaise visibilité, il a dû attendre environ 20 minutes pour que le temps s’éclaircisse, mais plus tard, il a été décidé qu’il prendrait la route.

« Lorsque le temps ne s’est pas amélioré, il a été décidé qu’il visiterait le Mémorial national des martyrs par la route, ce qui prendrait plus de 2 heures. Il a continué à voyager par la route après la confirmation nécessaire des dispositions de sécurité nécessaires par la police DGP du Pendjab… À environ 30 km du Mémorial national des martyrs à Hussainiwala, lorsque le convoi du Premier ministre a atteint un pont, il a été constaté que la route était bloquée par des manifestants. Le PM est resté bloqué sur le survol pendant 15 à 20 minutes. Il s’agissait d’une faille majeure dans la sécurité de PM », a déclaré le MHA.

Le ministère de l’Intérieur a également déclaré que le calendrier et le plan de voyage du Premier ministre avaient été communiqués bien à l’avance au gouvernement du Pendjab et qu’il devait prendre les dispositions nécessaires pour la logistique, la sécurité ainsi qu’un plan d’urgence.

« Compte tenu du plan d’urgence, le gouvernement du Pendjab doit déployer des mesures de sécurité supplémentaires pour sécuriser tout mouvement par route, qui n’ont manifestement pas été déployés. Après cette faille de sécurité, il a été décidé de retourner à l’aéroport de Bathinda », a déclaré le MHA et a ajouté qu’il a demandé un rapport détaillé du gouvernement de l’État sur la faille de sécurité. « Le gouvernement de l’État a également été invité à déterminer la responsabilité de cette défaillance et à prendre des mesures strictes », a déclaré le MHA.

Le BJP n’a pas encore annoncé de nouvelle date pour le rassemblement de PM Modi. Le président du BJP, JP Nadda, a blâmé le gouvernement du Congrès dirigé par Charanjit Singh Channi pour le fiasco.

« Craignant une défaite retentissante aux mains de l’électorat, le gouvernement du Congrès du Pendjab a tenté toutes les astuces possibles pour faire échouer les programmes du Premier ministre Narendra Modi Ji dans l’État. Ce faisant, ils ne se sont pas souciés du fait que le Premier ministre devait rendre hommage à Bhagat Singh et aux autres martyrs et poser la première pierre des travaux de développement clés. Par leurs singeries bon marché, le gouvernement du Congrès du Pendjab a montré qu’il est anti-développement et qu’il n’a aucun respect pour les combattants de la liberté. Ce qui est extrêmement inquiétant, c’est que cet incident était aussi une grosse faille de sécurité pour le Premier ministre. Les manifestants ont eu accès à la route du Premier ministre tandis que le Punjab CS et la DGP ont assuré à SPG que la route était libre », a affirmé Nadda.

Il a également affirmé que CM Channi avait refusé de » téléphoner pour régler le problème ou le résoudre « . Réagissant au faible taux de participation au rassemblement, Nadda a allégué que la police de l’État avait été chargée par le gouvernement du Congrès d’empêcher les gens d’assister au rassemblement. « Un grand nombre de bus ont été bloqués en raison de la brutalité de la police et de la connivence avec les manifestants. Il est triste que la visite du Premier ministre pour lancer des projets de développement d’une valeur de milliers de crores pour le Pendjab ait été interrompue. Mais nous ne laisserons pas une mentalité aussi bon marché entraver le progrès du Pendjab et continuerons les efforts pour le développement du Pendjab », a déclaré Nadda.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.