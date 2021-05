Le rassemblement émotionnel de Gordon Brown contre le «mensonge» du SNP dans le domaine de la santé est dévoilé | UK | Nouvelles

L’ancien Premier ministre Gordon Brown a lancé une nouvelle campagne pour maintenir l’union de l’Union en faisant appel aux électeurs de la «Middle Scotland». M. Brown a déclaré que son groupe de réflexion «Notre avenir écossais», vieux de deux ans, était en train d’être converti en un «mouvement de campagne». Il a déclaré qu’il présenterait «le cas positif, progressiste et patriotique de l’Écosse en Grande-Bretagne», et a exhorté les gens à le rejoindre.

Le groupe plaidera en faveur d’un Royaume-Uni «réformé», a déclaré M. Brown, et ciblera les 40% d’Écossais qui, selon lui, ne sont pas fermement attachés à l’Union ou à l’indépendance.

Les commentaires de M. Brown font suite au premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, qui a conduit le SNP à un quatrième mandat écrasant sur une promesse manifeste de tenir un autre référendum sur l’indépendance.

Il n’est pas surprenant que l’ancien premier ministre intervienne dans le débat.

M. Brown a joué un rôle de premier plan dans la préparation et les conséquences du référendum sur l’indépendance de l’Écosse de 2014, faisant campagne pour que l’Écosse reste au Royaume-Uni.

Il y a sept ans, dans un discours étonnamment personnel aux militants travaillistes à Glasgow, M. Brown a utilisé ses relations avec le NHS pour rejeter l’idée que le service de santé écossais glissait vers la privatisation sous le régime de Westminster.

Il a déclaré que le parti de l’ancien premier ministre écossais Alex Salmond ne “disait pas la vérité” sur le sujet et a exhorté les Écossais à travers le pays à “clouer le mensonge du SNP” sur le NHS.

Le discours, qualifié par certains commentateurs comme le plus émouvant de la campagne référendaire, a été prononcé au siège du Parti travailliste à Glaswegian.

Pendant son temps sous les projecteurs des médias, M. Brown a rarement discuté de ses enfants, choisissant plutôt de garder sa vie privée loin des caméras.

En 2002, alors que M. Brown était chancelier, sa petite fille Jennifer Jane est décédée dans un hôpital d’Édimbourg.

Elle n’avait que 10 jours.

Discutant d’un nouveau calendrier pour des pouvoirs supplémentaires qui auraient été accordés au Parlement écossais après un vote non, l’ancien dirigeant travailliste a expliqué pourquoi le NHS aurait été protégé si l’Écosse était restée au Royaume-Uni.

L’ancien Premier ministre a déclaré: «J’adore l’Écosse. J’adore le National Health Service. Je suis né au National Health Service. J’ai grandi au National Health Service.

«Lorsque j’ai perdu la vue de mon œil et que j’ai fait face à la perspective de devenir aveugle, ma vue a été sauvée par le Service national de la santé.

«Quand ma fille est décédée, c’était parce que je ne pouvais rien faire pour lui sauver la vie et mon respect pour le Service national de santé a grandi à la suite de l’expérience que Sarah et moi avons eue.

“Pensez-vous que moi ou quiconque se souciant du National Health Service resterait prêt à ne rien faire si nous pensions que le National Health Service allait être privatisé en Ecosse et que ses fonds allaient être réduits? Serions-nous en retrait et ne rien faire sans se battre? Bien sûr que non! “

M. Brown a déclaré que le parti travailliste avait “construit”, “développé” et “financé” le NHS, contrairement au SNP, et a ajouté que seul le parti de M. Salmond aurait pu privatiser le service de santé écossais.

Il a déclaré que l’indépendance signifierait que l’Écosse renoncerait à l’augmentation du financement de la santé d’un milliard de livres sterling dont elle bénéficiait grâce au système de Westminster consistant à canaliser l’argent là où il est le plus nécessaire.

L’intervention est venue avec de nombreux partisans pro-britanniques furieux contre le “alarmiste” du SNP sur le NHS, en particulier la suggestion que le service de santé écossais était menacé par la privatisation de Westminster.

M. Brown a également défendu le nouveau calendrier de déconcentration, affirmant qu’il bénéficiait du soutien de tous les partis et rassurerait les Écossais sur le fait qu’un “changement” arrivait après un vote contre.

M. Salmond avait rejeté le nouveau calendrier comme un mouvement «paniqué» de Westminster et s’était engagé à protéger le principe «libre au point d’utilisation» du NHS dans la constitution écrite de l’Écosse indépendante.