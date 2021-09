Le rassemblement « Justice pour J6 » du 18 septembre, expliqué

Deux jours avant un rassemblement inspiré par Trump devant le Capitole au nom de personnes accusées de crimes liés à l’insurrection du 6 janvier, l’ancien président Donald Trump a publié une déclaration soutenant la cause du mouvement Justice for J6.

“Nos cœurs et notre esprit sont avec les personnes persécutées si injustement en relation avec la manifestation du 6 janvier concernant l’élection présidentielle truquée”, a déclaré Trump, invoquant ses mensonges souvent répétés sur l’élection présidentielle de 2020, qu’il a perdu contre Joe Biden. « En plus de tout le reste, cela a prouvé de manière concluante que nous sommes un système de justice à deux vitesses. À la fin, cependant, LA JUSTICE PRÉVALERA !

La déclaration de Trump jette du carburant sur une situation combustible. Une déclaration de lundi de la police du Capitole des États-Unis mettant en garde « concernant les discussions en ligne sur une manifestation prévue pour le 18 septembre » a déjà fait craindre que le rassemblement Justice for J6 de samedi puisse devenir incontrôlable et entraîner des scènes violentes rappelant le 6 janvier. Mais les experts en extrémisme sont sceptique.

Jared Holt, un chercheur sur l’extrémisme national du Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council, a écrit récemment sur son site Web que les discussions en ligne indiquent que l’événement est susceptible d’être un échec.

« Je suis très sceptique [right-wing extremists] apparaîtrait en nombre significatif sans au moins une sorte d’indication de cela dans les communautés qu’ils fréquentent si souvent », a écrit Holt. Joint cette semaine via un message direct sur Twitter, Holt a déclaré qu’il ne voyait toujours pas d’indications que le 18 septembre reviendrait à grand-chose. En fait, il voit des membres de groupes d’extrême droite avertir que l’événement risque de grouiller d’informateurs.

L’évaluation de Holt est étayée par Michael Edison Hayden, porte-parole du Southern Poverty Law Center, qui a déclaré à la note de Talking Points qu’il n’avait “rien vu qui indiquerait qu’un grand nombre de manifestants d’extrême droite, ou de Proud Boys en particulier, assisteraient à cet événement . “

Mais l’avertissement et la décision de la police du Capitole de mobiliser des ressources supplémentaires pour l’application des lois illustrent à quel point l’extrémisme inspiré par Trump reste préoccupant neuf mois après l’insurrection – ainsi que la façon dont les forces de l’ordre se concentrent sur la prévention d’un autre 6 janvier.

Cela indique également à quel point une faction importante de partisans de Trump continue d’avoir de fausses croyances sur le vol des élections à l’ancien président.

De quoi parle le 18 septembre, brièvement expliqué

L’événement du 18 septembre, qui est organisé par un collecteur de fonds de droite et ancien responsable mineur de la campagne Trump nommé Matt Braynard sous le couvert de son organisation à but non lucratif Look Ahead America, vise apparemment à attirer l’attention sur le sort des plus de 560 personnes arrêtées. dans le cadre de l’insurrection du 6 janvier. Mais à la base, il s’agit de soutenir les mensonges de l’ancien président Donald Trump sur le vol des élections de 2020 qui lui a été volé.

Un examen des chiffres indique en fait que les accusés du 6 janvier s’en tirent relativement bien. Le Guardian a rapporté en mai qu’au moins 70 pour cent des personnes arrêtées dans le cadre de l’insurrection ont été renvoyées chez elles en attendant leur procès, contre un taux typique de 25 pour cent pour les accusés fédéraux. Talking Points Memo a ajouté cette semaine que “seulement quelques dizaines” de personnes restent derrière les barreaux en lien avec l’insurrection.

Parmi les personnes reconnues coupables, leurs peines vont jusqu’à présent de la probation à un maximum de huit mois de prison. L’insurrection a fait 150 blessés et cinq morts.

Braynard, cependant, est allé jusqu’à dire à BuzzFeed que le sort des accusés du 6 janvier est « la lutte moderne pour les droits civiques de notre temps ».

En plus de défendre les accusés J6, Braynard a également été une voix de premier plan dans l’effort Trumpiste pour faire d’Ashli ​​Babbitt un martyr. Babbitt a été tuée par balle le 6 janvier par un officier du Capitole, le lieutenant Michael Byrd alors qu’elle tentait de conduire une foule à travers une vitre qui représentait la dernière barricade entre les émeutiers et les représentants du gouvernement.

CNN, citant un rapport de renseignement des forces de l’ordre, a récemment rapporté que les discussions en ligne sur l’événement du 18 septembre ont commencé à augmenter le mois dernier après que Byrd a révélé son identité dans une interview avec Lester Holt de NBC. Et comme le note Ben Collins de NBC, certains de ces bavardages ont menacé de plus de violence contre les agents des forces de l’ordre.

Pourtant, la rhétorique sur ces conseils extrémistes est incroyablement violente. Ils disent aux autres utilisateurs de ne pas y aller, mais s’ils le font, devenez violent. C’est le tarif standard de l’extrême droite : implorer les autres utilisateurs de commettre des attentats terroristes, mais, si cela se produit, dites que c’était un faux drapeau de la part du gouvernement fédéral. pic.twitter.com/NjOoGWyFRu – Ben Collins (@oneunderscore__) 15 septembre 2021

Les deux axes servent le même objectif. Comme Holt l’a expliqué à Vox, ce qui se passe vraiment ici est un «désir de réécrire l’histoire de l’émeute du 6 janvier au Capitole en une histoire de réaction excessive du gouvernement et de persécution politique».

Braynard l’a récemment dit à Steve Bannon, affirmant qu'”il s’agit vraiment de lutter contre le récit de ce qui s’est réellement passé le 6 janvier”.

Le 18 septembre sera très différent du 6 janvier en préparation de sécurité

La police du Capitole est déterminée à ne pas autoriser une répétition du 6 janvier, lorsque, pour des raisons qui restent quelque peu obscures, la force a été prise au dépourvu par des manifestants pro-Trump et rapidement submergée, entraînant des scènes de violence chaotique dans et autour du Capitole. Des clôtures temporaires sont en cours de réinstallation autour du Capitole, tous les officiers disponibles seront de service le 18 septembre et la police du Capitole aurait demandé au ministère de la Défense le soutien de la Garde nationale en cas de besoin.

Ces préparatifs, combinés aux efforts des forces de l’ordre pour poursuivre les insurgés du 6 janvier et surveiller les groupes d’extrême droite afin d’empêcher de futurs insurgés, semblent avoir un impact.

Comme le rapportent Ben Collins et Brandy Zadrozny pour NBC, « les utilisateurs des groupes Facebook d’extrême droite et des forums extrémistes tels que TheDonald et 4chan, qui hébergeaient auparavant des photos d’utilisateurs en streaming dans les chambres d’hôtel de Washington et même des cartes du système de tunnel du Capitole à l’époque. avant l’émeute du 6 janvier, éloignent largement les utilisateurs » de l’événement du 18 septembre, craignant qu’il ne s’agisse « d’une configuration pour un événement « sous faux drapeau » ou « pot de miel », dans lequel ils seront piégés et contraints de s’engager violence par des agents fédéraux. Ce reportage est repris par Holt, qui écrit que les groupes d’extrême droite ont “une peur bleue” de tenter un autre 6 janvier et a déclaré à Vox qu’ils se concentraient sur l’agitation au niveau local.

“Beaucoup appliquent plutôt cette énergie politique aux scènes locales et régionales”, a déclaré Holt.

Pourtant, environ 700 personnes devraient assister à l’événement, et bien qu’aucun ne puisse finir par être membre républicain du Congrès, la fausse idée que Trump lui a volé les élections – et que par conséquent les insurgés du 6 janvier se battaient pour une cause juste – continue d’être au cœur de la politique dominante du GOP.

Le sénateur John Barrasso (R-WY) sur CNN ne dénoncera pas les mensonges de Trump sur les élections, qui sont un problème clé dans la primaire républicaine du Congrès du Wyoming pic.twitter.com/7uCl5SqmrR – Aaron Rupar (@atrupar) 16 septembre 2021

Ainsi, alors que l’événement Justice for J6 du 18 septembre ne sera peut-être pas un autre 6 janvier, il met en évidence à quel point l’antipathie envers les élections libres et équitables est devenue centrale à la droite américaine – ainsi que l’investissement profond des partisans les plus fervents de Trump, y compris Trump lui-même. , sont dans l’idée que la cause des insurgés était fondamentalement juste.

