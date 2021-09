Le rat de souris du groupe Parks and Recreation de Chris Pratt vient de franchir une étape importante

Il est tout à fait logique que The Awesome Album de Mouse Rat soit un succès en général et un succès auprès des fans de Parks and Recreation. Non seulement il y a 15 titres sur l’album, mais beaucoup d’entre eux sont des chansons qui ont été interprétées dans la série, et sont dirigées par les tons rock d’Andy Dwyer de Chris Pratt. Le groupe anciennement connu sous le nom d’Eclair Danes, Foreskin Solution, Scrotation Marks et environ un million d’autres noms, a rassemblé un grand nombre de leurs hymnes les plus populaires pour cet album.

Ceux-ci incluent des bangers comme “Sex Hair”, “The Pit” et leur offre commémorative Li’l Sebastian, “5,000 Candles in the Wind (Bye, Bye Li’l Sebastian)”, qui a même un clip officiel :