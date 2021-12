le ‘rat-taupe nu’ garde le secret de l’éternelle jeunesse

09/12/2021 à 09:03 CET

Les scientifiques sont fascinés par le rat-taupe nu (Heterocephalus glaber). Il semble que défie toutes les lois de la biologie. C’est un animal quasiment invulnérable au cancer, il résiste jusqu’à 18 minutes sans oxygène, son organisation sociale est similaire à celle de certains insectes, il métabolise parfois comme les plantes, il apprend des « dialectes » pour communiquer et il peut vivre plus de 30 ans. Mais surtout, il garde le secret de l’éternelle jeunesse, car, étonnamment, il ne vieillit pas. Les chercheurs ont étudié leur ‘Super-pouvoirs‘. Ils croient que dans ce rongeur ils peuvent trouver les clés de la longévité.

L’espérance de vie de ce mammifère est beaucoup plus élevée que celle des autres rongeurs. Si une souris vit en moyenne environ 3 ans, les rats-taupes nus vivent plus de 30 ans, comme le montrent plusieurs études de la biologiste Rochelle Buffenstein, chercheuse à la société américaine de biotechnologie et de développement Calico.

La raison de cette longévité élevée est que ne vieillit pas. Le rat-taupe nu reste toujours jeune. Les scientifiques pensent que cette circonstance est due à son métabolisme lent. Beaucoup plus lent que celui des autres espèces de rongeurs.

Les scientifiques qui étudient cette longévité élevée aspirent à percer le mystère du processus de vieillissement.

Bien sûr le fait qu’il ne vieillit pas ne veut pas dire immortel. La prédation et la maladie sont les principales causes de décès chez le rat-taupe nu. Mais il a une grande résistance au développement de tumeurs.

En réalité, les seuls cas de cancer développés chez cette espèce ont été enregistrés chez des individus nés en captivité, qui vivaient dans des environnements avec beaucoup plus de présence d’oxygène que dans leur habitat naturel.

Survivre sans oxygène

La dernière découverte concernant ce surprenant rongeur correspond à des chercheurs de l'Université d'Ottawa, au Canada. Ils ont découvert comment ce mammifère africain unique économise de l'énergie en cas d'hypoxie et parvient à survivre dans des conditions de faible teneur en oxygène. Même sans lui pendant 18 minutes. Réduit votre taux métabolique jusqu'à 85%. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue « Nature Communications ».

Les auteurs de la recherche ont cherché à comprendre comment ces minuscules rongeurs thermorégulent ou produisent de la chaleur, une activité énergivore, tout en souffrant d’un manque d’oxygène, auquel cas l’économie d’énergie est essentielle à la survie.

« Nous voulions savoir comment ils compensent la thermorégulation et les économies d’énergie en cas d’hypoxie. Nous avons découvert que éteindre la thermogenèse sans les frissons (dans le tissu adipeux brun mitochondrial) très rapidement grâce à un nouveau mécanisme, explique Matthew Pamenter, professeur agrégé au département de biologie de l’université canadienne et directeur du laboratoire Pamenter.

Jusqu’à présent, on croyait que le rat-taupe nu, également connu sous le nom de rat rasé, était le seul mammifère à sang froid et que sa température corporelle variait en fonction de l’environnement. Mais les données de cette nouvelle étude montrent que non seulement générer activement de la chaleur, mais ils peuvent moduler cette génération très rapidement en cas d’hypoxie.

« Par conséquent, ils sont hétérothermes, c’est-à-dire qu’ils sont thermorégulés, mais leur température interne peut aussi varier selon les besoins, souligne le chercheur. Traduit : sont animaux à sang chaud, mais ils sont capables de thermorégulation grâce à un mécanisme unique.

Une découverte d’une importance capitale

La procédure par laquelle ces mammifères tolèrent l'hypoxie met en lumière comment la nature a résolu le problème de la tolérance à la privation d'oxygène. La clé pour vivre sans elle est l'hypométabolisme, ce qui réduit la consommation d'énergie.

C’est un découverte d’une importance capitale pour la médecine, car l’hypoxie est liée à de nombreuses pathologies qui touchent l’homme, telles que les accidents vasculaires cérébraux ou les troubles pulmonaires chroniques. Et cette découverte pourrait être un premier pas vers l’amélioration de vos traitements, voire vers votre cure.

Le mécanisme utilisé par le rat-taupe nu pour thermoréguler consiste en l’élimination rapide de la protéine de découplage ou thermogénine (UCP1) des cellules du tissu adipeux brun intrascapulaire.

« Les rats peuvent le faire en une heure d’exposition à une hypoxie modérée, tandis que chez d’autres petits rongeurs, la réduction de l’UCP1 prend plus de trois jours. Il s’agit d’une étape importante pour comprendre comment les rats-taupes nus peuvent économiser de l’énergie en cas d’hypoxie et survivre dans un environnement hypoxique », explique Pamenter.

Mais, en plus, pour résister sans oxygène, une autre étude menée il y a quatre ans a révélé que Au lieu de consommer du glucose, cette espèce modifie son métabolisme, et son cerveau consomme du fructose comme source d’énergie, tout comme les plantes le font..

Mais le rat-taupe nu réserve bien d’autres surprises. Il y a quelques mois à peine, un autre groupe de chercheurs a découvert qu’il s’agissait d’un « très communicatif & rdquor ; et que « parle » différents dialectes, selon le quartier dans lequel vous vivez. L’étude a été publiée en janvier dernier dans ‘Science’.

Des colonies semblables à celles des abeilles

Ce rongeur, qui vit dans les tunnels souterrains, est le seul mammifère eusocial connu, ainsi que le rat-taupe Damara. Leurs colonies sont organisées de la même manière que les abeilles et les fourmis.

En eux il n’y a qu’une seule reine reproductrice. Le reste des membres de la colonie se partagent le travail et le soin des jeunes.

« Le cri doux est utilisé comme un appel d’accueil. C’est analogue à quand les humains se disent « bonjour » les uns aux autres & rdquor;, révèle Alison Barker, chercheuse au Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC) à Berlin (Allemagne), co-auteur de l’étude.

Semblable à ce que serait un accent ou un dialecte régional dans une langue humaine, l’étude note que développer des cris stridents distinctifs et uniques spécifiques à la colonie et qui transmettent des informations sur l’appartenance sociale d’un individu.

Le développement d’un dialecte partagé renforce la cohésion et le sentiment d’appartenance parmi les animaux d’une colonie spécifique, concluent les scientifiques.

Pour tester dans quelle mesure le rat-taupe nu était capable de reconnaître les « dialectes » de sa propre colonie, l’équipe a diffusé des enregistrements de sons de sa colonie d’origine et de colonies « étrangères » à partir d’un haut-parleur.

« Même lorsqu’aucun autre animal n’était présent, ils ont répondu par une vocalisation de salutation aux sons de leur propre colonie et pas des autres, & rdquor; », souligne Barker.

Chaque colonie « parle » un « dialecte » différent

D'autres expériences ont montré que les spécimens élevés dans une nouvelle colonie, différente de celle où ils sont nés, apprennent un nouveau dialecte. Et il correspond à celui de la colonie d'adoption.

Les experts ont constaté que les dialectes ne sont pas fixes, mais changent avec la mort et le remplacement de la reine de la colonie.

Les chercheurs ont également conclu que les êtres chers et leur transmission de génération en génération sont plus culturels que génétiques.

« Comme le langage humain, qui s’apprend en fonction de l’environnement dans lequel il est né, ces animaux sont également capables de s’adapter à l’environnement vocal qui les entoure», assure Barker.

« Si le dialecte vocal du ratopín était totalement contrôlé par la génétique, il serait le même quel que soit l’endroit où il a été élevé. Mais ce n’est pas ce que nous avons observé dans nos expériences & rdquor;, conclut le chercheur.

Étude de référence : https://www.nature.com/articles/s41467-021-27170-2

Photo principale : Bioparc Valencia