Le ratio d’exploitation des chemins de fer indiens s’améliore à 97,45% en 2020-21, touché par le Covid ; des détails

Au cours de l’exercice 2020-21, le transporteur national a enregistré un taux d’exploitation de 97,45 %.

Avec des services de trains de passagers limités fonctionnant pendant la majeure partie de l’année sans subventions ni concessions et un resserrement sévère des dépenses, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont connu un meilleur ratio d’exploitation. Au cours de l’exercice 2020-21, le transporteur national a enregistré un taux d’exploitation de 97,45 pour cent, alors qu’au cours de l’exercice précédent, il était de 98,36 pour cent, selon une réponse de RTI du Railway Board à une question de l’activiste Chandra. Shekar Gaur. Le ratio d’exploitation fait référence au montant dépensé pour gagner chaque Rs 100. L’amélioration du ratio d’exploitation des chemins de fer indiens signifie qu’il a été en mesure de réduire ses dépenses et de combler le déficit de trafic de passagers grâce aux revenus générés par l’exploitation des trains de marchandises, selon à un rapport PTI.

Un porte-parole des chemins de fer a déclaré que les dépenses des chemins de fer indiens étaient surveillées et réglementées strictement conformément aux opérations ferroviaires. Au cours des sept dernières années, les investissements réalisés dans l’électrification ont aidé le transporteur national à économiser considérablement sur le coût du diesel et à devenir une organisation plus soucieuse de l’environnement. Certaines des autres mesures de contrôle des dépenses comprenaient des mesures strictes d’économie et d’austérité, une meilleure utilisation des actifs, une gestion des stocks, une meilleure planification de la main-d’œuvre, etc. Le porte-parole des chemins de fer a déclaré que ces initiatives étaient en outre soutenues par des revenus de fret plus élevés.

Cependant, le transporteur national a été aidé dans ses mesures d’austérité car il n’a pas exploité le segment des passagers hautement subventionné à plein régime au cours de l’année 2020-21. Jusqu’à la fin de l’année, Indian Railways exploitait près de 65% de trains sans concession pour aucune catégorie de passagers, à l’exception de quelques-uns, économisant des crores. En outre, il a connu une forte baisse des engagements de retraite, les chemins de fer indiens ayant conclu un accord avec le ministère des Finances pour reporter cette dépense. Avec l’électrification des principales voies ferrées, 9 500 crores de roupies ont également été économisés par le transporteur national en coûts de traction au cours de l’année 2019-2020. De même, des économies de Rs 4000 crore ont été réalisées grâce à la rationalisation ainsi qu’à l’optimisation des tâches.

Indian Railways a également économisé un montant de 3 000 crores de roupies l’année dernière par rapport à l’exercice 2019-2020 grâce à la rationalisation et à l’optimisation des contrats ainsi qu’à l’achat de biens et de services. Selon le porte-parole, d’autres mesures d’amélioration des revenus, entre autres, comprennent le ciblage d’un débit de trafic progressivement plus élevé, des stratégies de marketing innovantes et efficaces pour capter plus de trafic par les EDR à tous les niveaux, l’élargissement du panier de produits, l’utilisation optimale de l’infrastructure ferroviaire existante, y compris le matériel roulant , l’amélioration de la productivité ainsi que l’efficacité et l’accent mis sur l’augmentation de la part des sources de revenus non tarifaires dans le revenu total des chemins de fer indiens.

De plus, malgré les défis du COVID-19, les chemins de fer indiens ont signalé une charge record de fret au cours de l’exercice 2020-21. En 2020-2021, le chargement de fret s’élevait à 1 232,63 millions de tonnes, en hausse de 1,93 % par rapport aux 1 209,32 millions de tonnes de l’exercice précédent, selon le ministère des Chemins de fer. Au cours de l’exercice 2020-21, les recettes de chargement de fret se sont élevées à 1 17 386 crores de roupies, soit 3% de plus que les 1 13 897,20 crores de roupies pour l’exercice 2019-2020.

