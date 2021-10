Le ratio NPA chute : Oui, le bénéfice de la banque au deuxième trimestre bondit de 74% sur des provisions plus faibles

Prashant Kumar, directeur général et PDG, a déclaré : « Ce trimestre, nous avons également constaté une croissance dans les segments des entreprises et des PME, affichant plusieurs trimestres de décroissance.

Yes Bank a annoncé vendredi une augmentation de 74% en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 225 crore pour le trimestre de septembre, aidée par une charge de provisionnement plus faible et des revenus autres que d’intérêts plus élevés.

Le revenu net d’intérêts de la banque a chuté de 23% en glissement annuel à Rs 1 512 crore tandis que les autres revenus ont augmenté de 30% à Rs 778 crore. La marge nette d’intérêts, une mesure clé de la rentabilité, a augmenté de 10 points de base (pb) séquentiellement à 2,2 %.

Les provisions ont baissé de 65% à Rs 377 crore. Oui, la banque a pris des provisions d’une valeur de Rs 336 crore contre une seule exposition aux télécommunications, comprise comme étant Vodafone Idea, avec une couverture globale de 10 %. Le taux de couverture des provisions baisse à 78,9% contre 79,3% à fin juin. Les provisions cumulatives s’élevaient à 25 248 crores de Rs en septembre 2021, contre 26 198 crores de Rs fin juin.

Le livre des avances a augmenté de 3,5% en glissement annuel pour atteindre 1,73 crore de lakh Rs au 30 septembre. Les avances de détail et des micro, petites et moyennes entreprises ont représenté 54% du livre de prêts, contre 53% il y a un trimestre. La direction a maintenu ses prévisions de croissance des avances de plus de 15 % au cours de l’EX22, tirée par une croissance de 20 % dans le portefeuille de détail et de PME.

Les dépôts s’élevaient à Rs 1,77 lakh crore fin septembre, en hausse de 30% en glissement annuel. Le ratio des comptes d’épargne en compte courant (CASA) s’est établi à 29,4% au T2FY22, contre 24,8% il y a un an.

La banque a vu de nouveaux dérapages d’une valeur de 1 783 crores de roupies au cours du deuxième trimestre, avec 750 crores de roupies provenant du livre de l’entreprise. La direction a déclaré que les dérapages de la vente au détail étaient dus au stress lié à Covid, et les tendances en matière d’efficacité de la collecte montrent maintenant une amélioration.

Les récupérations en espèces se sont élevées à Rs 987 crore et les mises à niveau étaient à hauteur de Rs 969 crore. Le ratio NPA brut a chuté de 63 pb en séquentiel à 14,97 % et le ratio de NPA net a chuté de 23 pb à 5,55 %. La banque a guidé les récupérations d’espèces et les mises à niveau d’une valeur de plus de 5 000 crores de roupies au cours de l’exercice 22.

Le ratio d’adéquation des fonds propres selon Bâle III s’élevait à 17,6 % au 30 septembre. Le ratio common equity tier-I (CET-I) s’élevait à 11,5 %.

Les actions de Yes Bank’ ont terminé en baisse de 4,12% à Rs 13,73 sur l’ESB.

