Le Rayo continue de préparer le derby contre l’Atlético avec seulement 15 joueurs

31/12/2021 à 12:36 CET

.

Le Rayo Vallecano a terminé la dernière séance d’entraînement de l’année ce vendredi avec la présence des mêmes quinze joueurs de l’équipe première de la séance précédente, en attendant leur incorporation dans les prochains jours les dix joueurs qui sont touchés par l’épidémie de covid.

Pour le deuxième jour consécutif, Andoni Iraola, qui a également été touché par le covid, a dirigé la séance de travail de son équipe, qui a continué à préparer la visite au Wanda Metropolitano, où il doit affronter l’Atlético de Madrid dimanche prochain, 2 janvier, à 16h15.

Les quinze joueurs de la première équipe disponible sont les gardiens Luca Zidane et Iván Arboleda, les défenseurs Mario Hernández, Kevin Rodrigues, Iván Balliú, Nikola Maras, Esteban Saveljich et Fran García ; les milieux de terrain Santi Comesaña, Oscar Valentín, Isi Palazón, Pathé Ciss et Unai López ; et les attaquants Andrés Martín et Sergi Guardiola.

Pour clôturer la séance de ce vendredi, Iraola avait une nouvelle fois la présence des joueurs locaux Manu Navarro, Iker Recio, Adrián Quintela et Álvaro Aguirre, qui pourraient faire partie de l’équipe face à l’Atlético de Madrid.

Les premiers joueurs de l’équipe qui restent indisponibles en raison de l’épidémie de covid sont Stole Dimitrievski, Alejandro Catena, Baby, Álvaro García, Mario Suárez, José Ángel Pozo, Oscar Trejo, Randy Nteka, Radamel Falcao et Yacine Qasmi.

Ces footballeurs sont en quarantaine depuis dix jours dans l’attente de passer un test négatif qui leur permet de rejoindre la dynamique de travail de leurs collègues.