Le Rayo Vallecano revient en Liga à Sánchez Pizjuán

15/08/2021 à 14h15 CEST

Le Rayo Vallecano d’Andoni Iraola rend visite à Sánchez Pizjuán à son retour en Liga Santander. Après avoir terminé la phase régulière en tant que sixième classé dans LaLiga Smartbank, Madrid a battu CD Leganés en demi-finale de la phase de promotion et également contre Gérone en finale avec un retour épique au match retour.

Les sevillistes, que ce marché a signé Erik Lamela et Dmitrovic à coût nul et attend d’officialiser les transferts de Gonzalo Montiel et Ludwig Augustinsson, ils veulent commencer du bon pied en Liga 2021/22 et redevenir l’équipe compétitive qui s’est battue pour le titre de champion jusqu’à la dernière ligne droite de la saison.

Concernant l’équipe Iraola, Les principales nouvelles sont Kevin Rodrigues, Fran García et Randy Nteka, l’un des joueurs avec le meilleur physique de LaLiga Smartbank, bien qu’il soit faible pour ces débuts en LaLiga. Avec Comesaña et Álvaro García comme principaux soutiens du projet, Rayo Vallecano veut se consolider dans l’élite après deux ans dans la catégorie argent.

Séville, le grand favori

Les sevillistas commencent cette édition 2021/22 de LaLiga en tant que principal favori de leur duel contre le Rayo Vallecano. L’équipe madrilène Il ne sait pas ce que c’est que de gagner à Sánchez Pizjuán pendant plus de deux décennies : Madrid a gagné 2-3 lors de la saison 1999/00. Depuis, ils n’ont battu l’équipe de Séville qu’à deux reprises, à domicile : 2-1 en 2012 et 2002.

En réalité, Séville n’a plus perdu contre le Rayo Vallecano depuis la saison 2011/12. Depuis, le bagage est clairement favorable au Séville de Julen Lopetegui : neuf victoires et deux nuls en 11 duels.