Le Razercon revient cette année plus fort que jamais

30/09/2021 à 18:08 CEST

La RazerCon Il revient un an de plus en 2021, en particulier nous pourrons profiter des annonces de la marque le 21 octobre de l’année susmentionnée. Il s’agit d’un événement numérique, le premier du genre à être réalisé sans aucun type d’émission de carbone. L’événement de l’année dernière était le premier du genre et a été un véritable succès auprès des critiques et du public.

Les adeptes de ce salon axé sur les marques pourront profiter avancées spéciales dans les jeux vidéo, les solutions matérielles et logicielles. Il est également prévu qu’il y aura de nombreuses surprises, et des cadeaux pour tous les adeptes de l’entreprise.

L’événement peut être suivi le 21 octobre de cette année via Twitch, Facebook, YouTube et TikTok. Le Preshow commencera à 17h00 et l’événement lui-même se terminera à 03h00. Bien entendu, l’événement lui-même débutera à 19h00, avec le discours d’ouverture du PDG de l’entreprise, Min-Liang Tan.