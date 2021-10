Le RB Leipzig prend les trois points contre Bochum (3-0)

02/10/2021 à 20:35 CEST

Les Leipzig consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Bochum pendant le match qui s’est déroulé dans le Arène Red Bull ce samedi. Les RB Leipzig est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné dans son fief par un score de 6-0 à Hertha Berlin. Du côté des visiteurs, le Bochum a récolté un nul nul contre le Stuttgart, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’ensemble lipsien est septième, tandis que le Bochum Il est dix-septième après la fin du match.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de André Silva à la 69e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe Lipsiense a augmenté, augmentant les distances grâce à un but de Christophe Nkunku à 73 minutes. Il a marqué plus tard le RB Leipzig, qui a augmenté les distances pour porter le score à 3-0 avec un double but de Christophe Nkunku à 78 minutes, clôturant ainsi le match avec un score final de 3-0.

C’était un match dans lequel les entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Nordi mukiele, Dominik Szoboszlai, André Silva, Moriba Ilaix et Vernis Konrad remplacement Angelino, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen, Kevin Kampl et Mohamed simakan. Les changements de la Bochum Ils étaient Danny blum, Edouard Lowen, Milos pantovic, Sébastien polter et Patrick Osterhage, qui est entré par Takuma asano, Elvis rexhbecaj, Christophe Antwi-Adjej, Gerrit Holtmann et Robert Tesche.

L’arbitre a réprimandé Angelino par le Leipzig déjà Robert Tesche par l’équipe de Bochum.

Avec ce résultat, le Leipzig obtient 10 points et le Bochum avec quatre pointes.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe Lipsiense affrontera le SC Fribourg et, pour sa part, le Bochum le fera contre lui Greuther plus loin.

Fiche techniqueRB Leipzig :Peter Gulacsi, Lukas, Mohamed Simakan (Konrad Laimer, min.81), Josko Gvardiol, Tyler Adams, Kevin Kampl (Moriba Ilaix, min.80), Amadou Haidara, Angelino (Nordi Mukiele, min.61), Emil Forsberg (Dominik Szoboszlai, min.69), Christopher Nkunku et Yussuf Poulsen (André Silva, min.69)Bochum :Manuel Riemann, Herbert Bockhorn, Erhan Masovic, Armel Bella Kotchap, Teodoro Danilo Soares, Christopher Antwi-Adjej (Milos Pantovic, min.78), Elvis Rexhbecaj (Eduard Lowen, min.78), Robert Tesche (Patrick Osterhage, min.82 ), Anthony Losilla, Gerrit Holtmann (Sebastian Polter, min.81) et Takuma Asano (Danny Blum, min.78)Stade:Arène Red BullButs:André Silva (1-0, min. 69), Christopher Nkunku (2-0, min. 73) et Christopher Nkunku (3-0, min. 78)