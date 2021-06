Le RB Leipzig s’apprête à signer Andre Silva de l’Eintracht Francfort

in

Le Bayern Munich a fait sensation plus tôt cette année avec l’annonce de la signature de Dayot Upamecano et Julian Nagelsmann du meilleur rival de Bundesliga RB Leipzig. Maintenant, alors que Leipzig travaille à reconstruire son équipe sous le commandement du nouvel entraîneur Jesse Marsch, ils auraient scellé la plus grande signature de l’été jusqu’à présent.

Andre Silva quittera l’Eintracht Frankfurt pour rejoindre Leipzig pour un montant de 23 millions d’euros (montant total d’environ 35 millions d’euros), selon un rapport de Bild+. Silva gagnera 4 millions d’euros par saison.

Silva a marqué 28 buts la saison dernière pour Francfort, qui n’a été battu que par trois joueurs (Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Klaas-Jan Huntelaar) au cours de la dernière décennie. S’il peut apporter cette forme à Leipzig, ils pourraient faire une forte poussée pour mettre fin à l’hégémonie du Bayern en Bundesliga.

La saison dernière, Leipzig avait la meilleure défense de la ligue mais seulement la sixième meilleure attaque. Ce mouvement est ce que nous appelons une déclaration d’intention.