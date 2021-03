Le RB Leipzig sauve un point contre l’Eintracht Francfort (1-1)

14/03/2021 à 17:31 CET



Le Leipzig et le Francfort a fait match nul lors du duel joué ce dimanche dans le Red Bull Arena. Le RB Leipzig Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre SC Fribourg loin de chez soi (0-3) et l’autre devant Borussia Mönchengladbach dans leur stade (3-2) et avec une séquence de six victoires consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Eintracht Francfort a récolté une égalité à un contre le Stuttgart, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Après le match, l’équipe de Lipsiense est deuxième après la fin du match, tandis que le Francfort c’est quatrième.

La première partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour le RB Leipzig, qui a ouvert le score avec un but de Emil Forsberg. Après cela, la première période s’est terminée sur un résultat de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Eintracht Francfort, qui a mis la cravate avec un peu de Daichi kamada à 61 minutes, mettant ainsi fin au duel avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Leipzig de Julian Nagelsmann soulagé Lukas, Daniel Olmo, Christopher Nkunku, Hwang Hee-chan Oui Tyler Adams pour Dayot Upamecano, Justin Kluivert, Yussuf Poulsen, Emil Forsberg Oui Amadou Haidara, tandis que le technicien du Francfort, Adi hutter, a ordonné l’entrée de Luka Jovic, Aymen Barkok Oui Ragnar Ache fournir André Silva, Amin younes Oui Daichi kamada.

L’arbitre a donné un carton jaune à Justin Kluivert Oui Nordi mukiele par l’équipe locale déjà Amin younes, Evan N`Dicka Oui Tuta par l’équipe de Francfort.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Eintracht Francfort il se situait à la quatrième place du tableau avec 44 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions. Pour sa part, RB Leipzig Avec ce point atteint, il a atteint la deuxième place avec 54 points, au lieu d’accéder à la Ligue des champions, après le match.

Le RB Leipzig fera face le lendemain Arminia Bielefeld et le Eintracht Francfort jouera contre lui Union Berlin.