Le RB Leipzig veut des honoraires du Bayern Munich pour l’entraîneur adjoint

Le Bayern Munich a payé une somme record pour un manager, lorsqu’il a dépensé 20 millions d’euros pour Julian Nagelsmann, le nouveau manager de la DFB, Hansi Flick, remplaçant. Après avoir confirmé son arrivée à Munich, Nagelsmann a déclaré qu’il n’emmènerait aucun autre membre du personnel du RB Leipzig en Bavière, à l’exception de l’analyste vidéo Benjamin Gluck.

Maintenant, cependant, cela pourrait changer. Bild rapporte que l’entraîneur adjoint de Nagelsmann à Leipzig, Xaver Zembrod, pourrait suivre le jeune entraîneur au Bayern. Il est dit que Leipzig aurait besoin d’environ 200 000 € de compensation pour qu’un tel transfert se produise.

Analyse BFW

Ce serait probablement bien pour Nagelsmann de faire venir Zembrod. Le Bayern a récemment perdu une grande partie de son premier staff d’entraîneurs (Hermann Gerland, Miroslav Klose etc…) donc des remplaçants sont nécessaires, et qui de mieux que les entraîneurs qui ont déjà travaillé avec Nagelsmann au cours des dernières années.

De plus, 200 000 € n’est pas une si grosse somme dans le grand schéma des choses – le club fait jouer à quelques joueurs un montant plus important dans leurs salaires hebdomadaires ! Un bon assistant vaut bien plus pour un club du niveau du Bayern qu’une somme aussi maigre. Si Nagelsmann veut vraiment son homme, le club devrait juste payer la compensation et le faire venir.