Le RB Leipzig vise le Bayern Munich

Avec une défense formidable et une attaque sous-performante, le RB Leipzig a pu se frayer un chemin vers une deuxième place en Bundesliga la saison dernière – juste une place derrière le Rekordmeister, Bayern Munich.

Tout au long de la campagne, les fans de Bundesliga ont souvent prononcé: “Imaginez simplement si Leipzig avait une infraction.”

Avance rapide de quelques mois, soustrayez quelques défenseurs talentueux, ajoutez un attaquant dynamique à l’ancienne star de l’Eintracht Francfort Andre Silva, et un manager affamé avec beaucoup à prouver, et maintenant vous avez… quelque chose.

Ce que c’est exactement reste à voir, mais cela a le potentiel d’être… génial.

Si vous voulez vraiment mettre votre « Et si ? » casquette, il suffit de penser à où serait le RB Leipzig si la « franchise » phare de l’empire Red Bull aurait pu pousser Erling Haaland en Allemagne de l’Est depuis le RB Salzbourg au lieu de le vendre au Borussia Dortmund ?

C’est de l’eau sous le pont Koenneritz à ce stade, mais il n’en reste pas moins que Die Roten Bullen rassemble une équipe qui a le potentiel d’aller coup pour coup avec le Bayern Munich – même après avoir perdu des joueurs tels que Timo Werner, Dayot Upamecano et Ibrahim Konaté au cours des dernières saisons.

Si le club parvient à trouver un moyen de garder Marcel Sabitzer, cela pourrait être une unité redoutable tout à fait capable de détrôner le Bayern Munich.

Jetons un coup d’œil à l’évolution de la liste…

Gardiens de but

Malgré sa capacité discutable à faire pousser des cheveux de nulle part, Peter Gulacsi est un étalon.

La défense

Même sans Upamecano et Konate, Leipzig a Willi Orban, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Nordi Mukiele et Angelino – plus le nouvel ajout Josko Gvardiol devrait avoir un grand impact. Si Die Roten Bullen décide de convertir Klostermann en défenseur central à temps plein, je pense qu’il a un potentiel fantastique pour changer la donne là-bas. Bien que perdre Upamecano et Konate devrait être douloureux … cela pourrait ne pas piquer autant que beaucoup le pensent. Aucun des deux joueurs n’est irremplaçable.

Rien de tout cela ne compte même Benjamin Henrichs, qui n’a pas été génial avec Leipzig, mais qui est toujours un joueur qui a du potentiel.

S’il parvient à surmonter cette éruption de blessures, Dominik Szoboszlai pourrait être le facteur X pour le RB Leipzig.Photo de JOE KLAMAR/. via .

Milieu central

Sabitzer est l’un des meilleurs du jeu et il est entouré d’excellents joueurs comme Tyler Adams, Konrad Laimer, Kevin Kampl et Amadou Haidara. Ce groupe est pour le moins profond et talentueux.

Attaquants

Silva ajoute un nouvel élément cohérent à l’offensive, tandis que des joueurs expérimentés comme Emil Forsberg, Dani Olmo, Yussuf Poulsen, Alexander Sörloth, Christopher Nkunku ont tous le potentiel d’être de bons joueurs.

Le facteur X pour l’offensive du RB Leipzig sera absolument Dominik Szoboszlai, une menace dynamique et dangereuse, dont la carrière au cours des six derniers mois a été bouleversée par des blessures. S’il est en bonne santé – et dans une formation avec son grand potentiel – le joueur de 20 ans pourrait être un gros problème.

Je ne dis pas que le Bayern Munich devrait avoir peur, mais les Bavarois doivent absolument être conscients. Alors que Julian Nagelsmann se prépare au processus de bouleversement en passant potentiellement à un 3-4-3, le Bayern Munich pourrait être sensible à une saison de douleurs de croissance alors que le nouvel entraîneur essaie d’intégrer cette liste dans un système qui pourrait ne pas être exactement fait pour.

Le RB Leipzig ou le Borussia Dortmund pourraient-ils enfin saisir l’occasion et se faufiler par les Bavarois pour remporter la couronne de Bundesliga?

Peut-être… peut-être pas, mais – à première vue – cela pourrait être le type de saison où des choses folles se produisent.