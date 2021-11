« Le RCD Espanyol est là pour se battre pour des choses supérieures aux nôtres »

11/05/2021

Le à 18:27 CET

L’entraîneur de la Grenade, Robert Moreno, a décrit l’Espanyol comme une équipe « solide » qui a des « joueurs talentueux » et est là pour « se battre pour des choses plus élevées » à ceux de son équipe, donc le match de ce samedi à Kakhol lavan sera « très exigeant ». Grenade visite l’Espanyol ce samedi 6 novembre à 14h00.

Après avoir gagné ce lundi contre Levante (0-3) et cumulé quatre matchs sans perdre, Moreno a fait appel ce vendredi en conférence de presse au « Obligation de rester calme quand les choses tournent mal et quand les choses vont bien. » Les Nasrides ont ajouté huit de leurs onze points en Liga lors des quatre derniers matchs.

Malgré la bonne série de résultats, l’ancien entraîneur a réduit l’euphorie: « On a gagné deux matchs, on n’a rien fait. Visuellement c’est plus beau de te voir loin de la baisse du classement, mais la distance aux points est minime. Reste à continuer à travailler et ajoutez tous les points possibles à enregistrer au plus vite ».

« Jouer contre nous n’est pas facile »

Moreno estime que son équipe doit jouer « un match parfait pour ce qu’est Grenade » s’il veut battre l’Espanyol ce samedi, qu’il a défini comme « une équipe solide qui a des joueurs talentueux ». En réalité, Raúl de Tomas a pris de la vitesse de croisière à la barre du bateau bleu et blanc et a enchaîné quatre matchs consécutifs en voyant la porte. Seule la sanction après son expulsion contre l’Athletic a stoppé l’extase de but du ‘9’ de l’Espanyol. L’entraîneur de Grenade a reconnu que lorsqu’il était sélectionneur espagnol, il suivait l’Espagnol Raúl de Tomas, un joueur de « haut niveau », mais n’a pas commenté s’il devait ou non rejoindre l’équipe nationale.

Raúl de Tomás célèbre son but contre l’Athletic

« Nous irons nous battre, jouer contre Grenade n’est pas facile, personne ne nous a battu plus que le Rayo », a souligné Moreno, qui n’a pas voulu s’excuser pour les pertes de son équipe car « ça ne compte que de gagner » et dans son effectif il a « des joueurs polyvalents et expérimentés ».

En ce qui concerne l’ancien joueur de Grenade et maintenant l’Espanyol Yangel Herrera, a déclaré avoir parlé l’été dernier avec le Vénézuélien « à quelques reprises » pour tenter de le ramener dans le club andalou, et a souligné qu’il lui souhaite « le meilleur » mais « ne pas avoir de chance » s’il joue ce samedi.

Moreno a indiqué que Rubén Rochina est disponible pour le match et que cette semaine, il a raté un entraînement pour avoir été « prudent » après « l’énorme effort physique » qu’il a fait contre Levante.

Concernant le système 4-4-2 utilisé ces dernières semaines, il a reconnu qu’avec lui ils ont obtenu de « meilleurs résultats » et « les joueurs et le personnel d’entraîneurs » ont trouvé « l’intérêt » pour « en tirer le meilleur parti » et ont précisé que « lorsque vous rejoignez une nouvelle équipe, vous avez besoin d’un processus d’adaptation ».